Calendario escolar para el curso 2022-23 en Galicia: inicio de las clases, vacaciones y días no lectivos

Galicia acaba de hacer oficial el calendario escolar para el curso 2022-23 en los centros de educación pública de la comunidad. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge que, por primera vez, todas las etapas salvo la universitaria van a empezar a la vez, el día 8 de septiembre. Las clases se prolongarán hasta el 21 de junio de 2023 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En las enseñanzas de régimen especial durarán un poco más, hasta el 30 de junio.

La orden de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades indica que los centros en los que se imparte la etapa de Infantil pueden hacer una incorporación gradual del alumnado en el cuarto curso, pero que esta no podrá ir más allá del día 16 de septiembre. Para planificarlo deberán tener en cuenta la escolarización previa de los menores, la existencia de otros hermanos en el centro y las necesidades de las familias. También especifica que, en el caso del segundo curso de Bachillerato, las clases terminarán de acuerdo con las fechas que se fijen para las pruebas de acceso a la universidad.

La Xunta recoge tres periodos vacacionales, a los que se suman los días no lectivos. Por las fiestas de Navidad, el descanso en las aulas irá del 23 de diciembre -viernes- al 6 de enero -también viernes-. Al enlazar la vuelta con el fin de semana, los estudiantes no se tendrán que incorporar hasta el 9 de enero. Por el Entroido, no habrá clases entre el 20 y el 22 de febrero, ambos incluidos. La Semana Santa será entre el 3 y el 10 de abril, incluidos, con lo que en la práctica el último día de actividad antes del descanso será el 31 de marzo.

A estas jornadas se suman todos los días festivos estatales, autonómicos y locales, pendientes de confirmar todavía,que son no lectivos. Los alumnos gallegos alargarán el descanso de fin de semana con la celebración del Día de la Enseñanza, que este año es el 31 de octubre, lunes. Al día siguiente, 1 de noviembre, tampoco habrá clase por ser festivo. Los días 6 y el 8 de diciembre caen en martes y jueves, respectivamente. En Galicia una de las jornadas no laborables a nivel autonómico es tradicionalmente el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, que en 2023 cae en martes.

La consellería indica que en los casos en los que una o las dos fiestas laborales de carácter local no coincidan con días lectivos, los consejos escolares o los responsables de los centros puede solicitar disfrutar esas jornadas en otras fechas. Deben estar incluidas, en ese caso, en la programación general anual del centro y deberán argumentarse con razones de “tradición, costumbre o conveniencia pedagógica”.