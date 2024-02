Que cante Rueda

En uno de mis episodios preferidos de Buffy the Vampire Slayer, un demonio elegante llega al pueblo de Sunnydale y hace que todos sus habitantes se pongan a cantar e interpretar números de musical. No solo cantan para las cosas más cotidianas, como intentar zafarse de una multa de tráfico, sino que, cuanto más cantan, más exponen sus verdaderos sentimientos. Hasta que los sentimientos son tan fuertes que los intérpretes mueren por combustión espontánea. Buffy, la protagonista, también se ve afectada, y en pleno arrebato bailarín le pide al demonio que le dé algo sobre lo que cantar, porque ya no siente nada, pero el demonio se niega y solo espera a ver a la chica envuelta en llamas.

Perdónenme esta arrancada de fangirl, pero es que llevo todo el día con la canción de esa escena (Give me something to sing about) metida en la cabeza. Imagino a Alfonso Rueda dando vueltas sobre sí mismo como una peonza, saltando de un extremo a otro del local del PP en San Lázaro como un Gene Kelly enloquecido, rogándole a Feijóo, tal vez ese Feijóo de jersey de cuello subido para darse un aire de moderno cryptobro, que, por favor, le dé algo sobre lo que cantar.

Hace apenas diez días la letra de la canción la sabíamos todos: Puigdemont, amnistía y concesiones a los nacionalistas (vascos y catalanes), con especial insistencia en los impuestos que los bebés de teta tienen que pagar para financiar la amnistía, siempre según Alfonso Rueda. Después del debate en la TVG entró con fuerza Bildu, la imposición del gallego, y todos los fantasmas de la campaña de 2009 (con la excepción de que, esta vez, no insinuaron alegremente en sus medios que uno de sus contrincantes es un maltratador, algo es algo...). Visto que nadie les hizo mucho caso con esas patrañas, a juzgar por la valoración de Ana Pontón en las encuestas, incluso entre los votantes del PP, Rueda pide un tema nuevo sobre el que cantar, algo que le dure, por lo menos, hasta la jornada de reflexión, a la que a este ritmo van a llegar con sorpaso del Bloque. ¿Y qué le da Feijóo? Pues a Puigdemont otra vez, pero ahora con cambio de estrofa: ahora los medios amigos se centran en los desmentidos de Feijóo sobre si le ofreció o no la amnistía al catalán.

El pobre Rueda, que ya no debía de estar muy emocionado con la idea de Feijóo recorriendo el país en una caravana electoral paralela, acabó pidiendo el voto no para sí mismo, sino para ayudar a Feijóo a llegar a la Moncloa, porque parece que la canción siempre trató de eso. Así que denle algo nuevo sobre lo que cantar, porque me da la sensación de que su jefe ya se resignó a verlo arder en una bola de fuego llegado el día 18.