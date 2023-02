Condenan a la Xunta de Feijóo por retrasar la cirugía de reasignación de sexo a una mujer con disforia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta por los retrasos para autorizar y asumir los costes de una intervención quirúrgica de reasignación de sexo a una mujer de Vigo con síndrome de Harry Benjamin y disforia. La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por la afectada y obliga al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizarla con 20.000 euros por las demoras y el largo proceso hasta lograr la operación, ocurridos cuando el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba al frente del Gobierno gallego.

Esta viguesa estuvo años luchando en los juzgados para que la sanidad pública gallega autorizase la intervención. Denunció públicamente su situación y los perjuicios que esa disforia le estaba ocasionando, puesto que tenía un síndrome depresivo crónico. Tras una larga batalla, y mediante una sentencia judicial, consiguió que el Sergas autorizase y costease una intervención quirúrgica en una clínica privada de Barcelona, la única que en España realizaba la operación que ella necesitaba, en enero de 2015, recoge Europa Press.

Posteriormente, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Sergas por retrasar 5 meses la valoración previa a la operación y por una supuesta mala praxis que empeoró su situación emocional. Sanidade rechazó la reclamación, pero un juzgado le dio parcialmente la razón y condenó al Sergas a indemnizarla en 6.000 euros.

La mujer presentó recurso ante el TSXG, que ahora estima parcialmente sus pretensiones y aumenta hasta los 20.000 euros la indemnización, al entender que hubo “pérdida de oportunidad” por el retraso en la valoración y, consecuentemente, retraso en la operación.

El alto tribunal gallego considera que no hay indicios para hablar de mala praxis médica porque cree que el retraso en la intervención no es por sí misma la causa que provocó sus problemas psicológicos ni las complicaciones posteriores a la cirugía (tuvo que ser tratada de una fístula y no recibió el alta definitiva hasta 2017), sino que concurrieron otros factores.