Controlados o estabilizados todos los incendios forestales de Galicia, con más de 30.000 hectáreas quemadas

La Consellería do Medio Rural ha dado por controlados o estabilizados todos los incendios forestales de Galicia que, después de más de 10 días, han calcinado más de 30.000 hectáreas. Así, según los últimos datos ofrecidos, ya están estabilizados los incendios de O Courel, en Lugo, con una superficie afectada de 11.100 hectáreas, al comprobarse que, finalmente, a los cuatro fuegos que ya se habían unido en Folgoso do Courel, parroquia de Vilamor, y A Pobra do Brollón, parroquia de Saa, también se ha unido el otro que permanecía activo en Folgoso, en la parroquia de Secedo. De este modo, este fuego se ha convertido en el más grande de Galicia en esta ola de incendios que ha azotado a la comunidad este mes de julio.

Asimismo, ha sido extinguido a las 19:33 horas, otro de los incendios activos en Lugo, en concreto, en el municipio de Quiroga, parroquia de Nocedo, con 15 hectáreas calcinadas, mientras que el de la parroquia de Outeiro, en el mismo ayuntamiento, permanece controlado y ha afectado ya 250 hectáreas. En la provincia de Ourense, a las 20:30 horas de este lunes, ha quedado controlado el incendio forestal de la parroquia ourensana de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, que ha afectado al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, con 10.500 hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones de la Xunta.

También ha quedado estabilizado el incendio forestal del municipio ourensano de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro y que ha calcinado 6.500 hectáreas. En Oímbra permanece controlado el fuego de Rabal, que entró desde Portugal, con 2.100 hectáreas quemadas.

Con estas cifras actualizadas, los incendios forestales que se han producido en Galicia desde hace diez días han calcinado hasta el momento más de 30.000 hectáreas.