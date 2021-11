Detenido un vecino de Lugo por agredir y tirar desde la muralla romana a una chica con la que había estado de copas

Agentes de la Policía Nacional de Lugo han detenido a un vecino de la capital luguesa por agredir, tras una discusión, a una chica con la que había estado de copas y tirarla desde una altura de 12 metros desde la Muralla al patio de una vivienda, donde la abandonó. Según ha informado la Policía Nacional, este varón vecino de la ciudad ha sido detenido como presunto autor de sendos delitos de lesiones graves y omisión del deber de socorro por "empujar a la chica" y marcharse del lugar "dejándola tirada en el fondo de un patio interior".

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, informa Europa Press, cuando una chica que estaba en la calle de los vinos de la capital luguesa, Rúa Nova, conoció a un chico con el cual tomó unas consumiciones en la zona. Posteriormente, se dirigieron al adarve de la Muralla donde, según las investigaciones realizadas, "tras una discusión el chico golpeó a la mujer", que cayó "desde una altura de 12 metros al patio interior de una vivienda en la zona de la Plaza del Ferrol". El varón se marchó del lugar y, asegura la Policía, dejó a la chica "tirada en el suelo, en estado grave, con una pierna rota, varias vértebras fracturadas y una muñeca fracturada, sin prestarle auxilio".

A las 7.00 horas un transeúnte que caminaba por el adarve de la Muralla, relata la Policía, "escuchó gritos de auxilio, que no sabía de donde provenían y, tras un momento, pudo localizar el lugar y ver a la chica tirada en el fondo de un patio interior, con lo que llamó a los servicios de emergencias". Personados en el lugar dotaciones de Policía Local, Bomberos y 061, lograron rescatar a la mujer, que no tenía conocimiento de lo ocurrido, ya que en un primer momento no recordaba lo sucedido. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Posteriormente y una vez los familiares se pusieron en contacto con la Policía Nacional, manifestaron que la chica "podría haber sido empujada desde lo alto del adarve". Por ello, agentes encargados de la investigación de este tipo de delitos se pusieron en marcha para determinar las causas del hecho.

Si bien no pudieron hablar con la víctima por recomendación médica, recabaron "todos los datos posibles de los familiares que habían tenido un mínimo contacto con ella" y recuperaron el teléfono móvil de la víctima, tras lo que lograron, "de forma inmediata, reconstruir todos los pasos dados en la noche anterior por la pareja". Con todo ello, se tomó declaración a todos los implicados en el caso, desde la persona que la encontró en la Muralla, los responsables de los locales de ocio donde estuvieron la noche anterior y los familiares de la afectada.

De esta forma, se centró la investigación y determinaron la identidad del autor, del cual no había ningún dato en el primer momento. Una vez identificado, "sólo quedaba localizarlo y proceder a su detención, lo cual se llevó a cabo en la tarde de ayer (martes), tras ser localizado en el centro de la ciudad", destaca la Policía Nacional. Así, el presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado a dependencias policiales de la calle Chantada, donde ingresó en los calabozos a la espera de prestar declaración para ser puesto a disposición de la autoridad judicial, junto con todo lo actuado.