41 hombres y cuatro mujeres del bipartidismo y las finanzas se recluyen en una isla termal para reflexionar sobre el mundo post-COVID

Felipe VI visitará este jueves la isla termal de A Toxa, en las Rías Baixas (Pontevedra). Allí se encuentra el Gran Hotel, donde transcurrirá entre este jueves, 1 de octubre, y el sábado, día 3, la segunda edición del Foro La Toja. Organizado por Hotusa, propietario del establecimiento, el rey lo inaugurará junto al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y su homólogo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El cónclave reunirá a los más granado del bipartidismo, la empresa y las finanzas españolas para reflexionar sobre "el reto económico y social del mundo post-COVID-19".

Para vislumbrar cómo serán las cosas después de la pandemia de coronavirus, Hotusa, una de las principales cadenas hoteleras mundiales con presencia en más de 130 países, ha convocado a 46 ilustres personalidades, 41 hombres y cuatro mujeres. Con Amancio López Seijas, fundador y presidente del grupo, como anfitrión, los invitados disertarán alrededor de "la reconstrucción", "los retos de gobernar la pandemia", la digitalización o los valores "en un diálogo intergeneracional".

Los ponentes, que en su mayoría hablarán en vivo aunque también habrá intervenciones "virtuales", conforman un quién es quién del poder en la política y la economía del Estado. Pero todo dentro de un orden, el que delimita la contienda partidista a PP y PSOE y la economía a empresarios y patronal, valga la redundancia. Así, en este autodefinido "espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas" no habrá voces tan relevantes para comprender la actualidad y el futuro próximo como las cercanas a la formación que comparte Gobierno con los socialistas, ni a otros nacionalismos que no sean el español, ni a las otras derechas. Tampoco se ha convocado a personal sanitario ni a sindicatos.

La Televisión de Galicia se volcará con el evento y ha anunciado que emitirá por su segundo canal todas las intervenciones, que conectará "dentro de los distintos espacios informativos" y que incluso realizarán sus informativos del 1 de octubre en directo desde el lugar "con motivo de la jornada inaugural".

Un programa sobre "la reconstrucción" después del coronavirus

El presidente del Foro La Toja Vínculo Atlántico es, de hecho, el ex ministro de José María Aznar Josep Piqué, a pesar de que se inició en política en el Partido Comunista y más tarde se arrimó al nacionalismo catalán de derechas. Mantendrá la primera de las charlas con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, este por videoconferencia. Será bajo el epígrafe de El mundo después de la pandemia. A continuación, dos mesas sobre "la reconstrucción" cerrarán esta primera jornada. En la primera se sentarán tres primeros espadas del poder empresarial de la Península Ibérica, moderados por el economista Antón Costas: el presidente de Abanca Juan Carlos Escotet, el de la CEOE Antonio Garamendi y el de la Confederación Empresarial de Portugal, António Saraiva. En la segunda, bajo la batuta del periodista Nacho Cardero, director de El Confidencial, el director adjunto del Grupo Renault, José Vicente de los Mozos, y el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

Al día siguiente será el grueso del programa, con el debate con mayor presencia femenina, Un diálogo intergeneracional sobre valores. Hablarán la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Sempere; Lucía Gandarillas, del Aspen Institute y el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Repartirá la palabra José Ma Areilza, también del Aspen Institute. Los seguirá el bloque dedicado a "la respuesta de Europa", conformado por una conferencia virtual del vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro Luis de Guindos y por una conversación a la que asistirá in situ Mariano Rajoy y vía Internet el ex primer ministro italiano Enrico Letta y el politólogo liberal búlgaro Iván Krastev. Los moderará el analista Ignacio Torreblanca. Será una de las primeras apariciones públicas del ex presidente del Gobierno después de que trascendiese un audio de Villarejo sobre "trincar sobres" que lo implicaba.

Sobre "los retos económicos de Iberoamérica" se detendrá Felipe González, que ya participó en la primera edición del foro el pasado año en una charla junto a Rajoy. Con él discutirán el ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo José Juan Ruiz y el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos. Moderará el editor de The Economist, publicación neoliberal de referencia, Michael Reid.

La digitalización "antes y después" del coronavirus también preocupa al foro. El administrador de la fundación portuguesa Calouste Gulbenkian Carlos Moeda, el fundador de Alto Analytics Alejandro Romero, y, virtualmente, la directora de estrategia de Google Asia Bárbara Navarro y el investigador de Oxford Max Roser se encargarán de la materia. El mundo que viene, ¿nada será igual? será el debate que coordine el presidente del Real Instituto Elcano Emilio Lamo de Espinosa, y en ella participan el politólogo portugués Bruno Maçães, secretario de Estado del último Gobierno portugués de derechas; la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana Rebeca Grynspan, y por videoconferencia Robin Niblett, de Chatham House.

La mesa final del viernes también se titulará La reconstrucción y contará con el presidente del Cercle de Economía, el consejero delegado de Estrella Galicia Ignacio Rivera y el propio López Seijas, de Hotusa. Como moderador, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España.

Para el sábado, 3 de octubre, queda la conferencia del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell y la clausura, a cargo de Piqué y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero antes, cuatro jefes de Ejecutivos autonómicos explicarán cómo afrontan "el reto de gobernar la pandemia". Importantes barones de PP y PSOE, representan a la perfección aquel "extremo centro" que en su día teorizó el ensayista paquistaní Tariq Ali y que tan bien retratado queda en el Foro La Toja: Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno -que gobierna gracias al apoyo de Vox- y los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Aragón, Javier Lambán, ambos encuadrados en el ala derecha socialista.