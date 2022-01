El Entroido en el 'triángulo mágico' suspende todos los grandes eventos: 'Comadres', 'Farileiro' y 'Morena'

Laza, Verín y Xinzo, los ayuntamientos del conocido como 'triángulo mágico' del Entroido han decidido suspender los grandes eventos de estas fechas ante la situación epidemiológica. Así, un año más, Galicia no podrá contar con la fiesta de Comadres en Verín, el 'Farileiro' en Xinzo y la 'Morena' en Laza. La decisión se tomó de forma conjunta en la sala de plenos del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, que albergó este martes una reunión de los alcaldes de Verín, Laza, Xinzo, y además, Vilariño de Conso y Viana do Bolo.

El acuerdo fue unánime, de forma que solo habrá charangas y disfraces individuales por las calles, de forma que se puedan evitar las aglomeraciones. Así, se han excluido también orquestas y conciertos, así como eventos programados. La reunión, que tenía como objetivo salvar la celebración de la fiesta declarada de interés turístico nacional, pero respetando medidas sanitarias, ha sido calificada por el teniente alcalde de Verín, Diego Lourenzo, de "reunión histórica".

Así, han coincidido en la necesidad de "asentar los mismos criterios porque no tendría sentido programar de maneras distintas" en cada uno de los territorios del 'triángulo mágico'.

En Laza, el alcalde, José Ramón Barreal, ha trasladado que no habrá foliones ni tampoco lunes borralleiro y tampoco la bajada de la Morena. "Será una fiesta más de calle, evitando aglomeraciones, un Entroido más local", ha apuntado. Una situación similar la que vive el Ayuntamiento de Verín, saldrán los cigarrones porque "sin ellos no sería ni Entroido ni nada", dice el teniente alcalde, pero por el momento aún no avanzan cuál será el programa de actividades que habrá. Sí adelanta que "hay Jueves de Comadres, no el típico, pero si Comadres".

En Xinzo de Limia la valoración se repite. "Abogamos por un Entroido de transición", dice la regidora, Elvira Lama.