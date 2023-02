Galicia cierra la puerta a seguir el ejemplo de Andalucía con la derivación de pacientes de primaria a la privada

La Xunta de Galicia ha rechazado imitar la iniciativa de la Junta de Andalucía sobre la derivación de pacientes de la atención primaria pública a hospitales privados, una propuesta que figura en el borrador de una norma para actualizar los precios que se pagan en los conciertos sanitarios. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha dicho que en Galicia “no hay intención de dar este movimiento”.

El responsable de la sanidad gallega ha manifestado que, por lo que él sabe, la intención del Gobierno que dirige su compañero del PP Juan Manuel Moreno Bonilla no es derivar actividad de atención primaria a la privada y ha argumentado que el decreto es sobre las tarifas, aunque a renglón seguido ha admitido que en Galicia las normas sobre estos precios no incluyen la atención primaria. El borrador de la norma andaluza incluye dos medidas sin precedentes en el modelo sanitario de la comunidad: se habilita jurídicamente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta -hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones- y se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada, que pagará por ello según una nueva “tarificación uniforme”.

Comesaña se ha referido también a la negociación con el Consello Galego de Colexios Médicos para flexibilizar que los médicos de la sanidad pública trabajen también en la privada. Uno de los motivos de queja de los colectivos de médicos es que quienes solo desarrollan su tarea en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cobran un complemento de exclusividad que no perciben quienes pasan consulta en clínicas privadas. El conselleiro indicó que el objetivo de la Xunta es dejar prácticamente cerrado el acuerdo en una reunión esta tarde y que se aplique de forma retroactiva desde el 1 de enero, informa Europa Press. En concreto sobre ese plus de exclusividad, ha indicado que no está cerrada la propuesta todavía.

Además, ha insistido en varias de las medidas anunciadas por el Gobierno gallego la semana pasada, días antes de la gran manifestación que el domingo desbordó Santiago en defensa de la sanidad pública y ha vuelto a desviar responsabilidades al Ejecutivo central, al que reclama la convocatoria de más plazas MIR, a pesar de que las convocatorias han crecido desde la llegada del equipo de Pedro Sánchez: “Hay un problema de médicos, no de recortes”.