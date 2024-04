El número de médicos de atención primaria cayó en Galicia en 2023

Menos médicos de atención primaria y menos camas en funcionamiento en los hospitales. Es el balance que arrojan los datos reunidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el sistema sanitario. En 2022 estaban instaladas en los hospitales 9.172 camas, que eran 11 menos que el año anterior. Pero no todas estuvieron operativas. Esta cifra cayó ese año a 8.644, lo que también supone un retroceso, de 15, con respecto a 2021. En el caso de la atención primaria, el ámbito de la sanidad que está acumulado más quejas por la insuficiencia de personal y por las esperas que en algunos centros superan una semana, también se constata que hay menos trabajadores médicos: en 2023 eran 2.604, es decir, 39 menos que en el año anterior.

Los datos del IGE, según informa Europa Press, reflejan la caída en varios indicadores. Desde 1999, año en el que empiezan los registros, el año con mayor número de camas en funcionamiento fue 2004, con un total de 10.032. Esto quiere decir que desde entonces han dejado de estar operativas cerca de 1.400 camas. Con los datos más recientes, hay 2,95 camas operativas por cada 1.000 habitantes, dos décimas menos que en 2021. La tasa hace dos décadas era de 3,7 por cada 1.000 habitantes. El grado de ocupación asciende al 73% en 2022 (era del 71,9% en 2021).

Algunos de los indicadores recogidos por el IGE suben. Es el caso de los pediatras. Pese a la cantidad de municipios en los que no hay ninguno -seis de cada diez- y los 11.000 niños que no tienen un médico especialista asignado, se incrementó su cifra en 2023, de los 321 del año anterio a 325. También suben los enfermeros a 2.502 (95 más) y auxiliares de enfermería a 240 (cuatro más). Entre otros recursos humanos de atención primaria, descienden los farmacéuticos, son 97 en 2023 (uno menos), y odontólogos, con 100 (uno menos).

El IGE no ofrece dato global de personal en 2022 en 33 establecimientos sanitarios (eran 36.439 personas en 2021). No obstante, puede observarse un incremento entre los diferentes grupos: el personal facultativo asciende de 8.240 a 8.340, el personal sanitario no facultativo se eleva de 22.453 a 22.573, al tiempo que el personal no sanitario pasa de 10.398 a 10.491.

En cuanto a las cirugías, se incrementaron hasta alcanzar las 274.273, lo que supone 16.932 más que en el año 2021, según cifras del IGE. A pesar de ello todavía en la actualidad las listas de espera no han recuperado los niveles previos a la pandemia. Mientras, las consultas externas crecieron casi un 3% en 2022, hasta un total de 5.882.431.