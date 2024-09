Holanola, el festival laboratorio que conecta las músicas de Nueva Orleans con Galicia y Madrid

El HolaNola Lab festival, que a partir de la próxima semana comenzará en Santiago de Compostela, es una de las ideas más singulares nacidas en Galicia en los últimos años. Su filosofía de “música en comunidad” se podría describir como una puerta abierta a recibir músicos asentados en Nueva Orleans, ávidos de cruzar experiencias con otros artistas y de acercarse a la música tradicional de Galicia. Ese espíritu itinerante es el que promueve el festival que este año celebrará también actuaciones en Ourense y Madrid, entre el 17 y el 28 de septiembre.

La esencia de este festival casi se podría describir en la historia del músico americano Noel McKay. En 2022 llegó para actuar en la primera edición de lo que era un experimento musical. Aterrizó en Santiago y coincidió ese año con artistas gallegos como Caldo ou Mallou. Poco después decidió quedarse. “Me interesa mucho la música tradicional de Galicia, estoy conociendo artistas que me gustan como Xabier Díaz o Leilía y por eso decidí comprarme una casa y quedarme”, dice McKay, que ahora vive en la aldea de Tapia, un enclave conocido por su acogedora playa fluvial, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Este músico nacido en Texas y con raíces escocesas no era exactamente un profano, porque conocía “unas cuantas grabaciones” de Alan Lomax, el musicólogo americano que había pateado Galicia en los años 50 del pasado siglo, registrando joyas de la música. tradicional.

McKay llegó para tocar en Galicia justo dos días después de la muerte de su madre, encontrando inesperadamente un refugio donde pudiese curar las heridas del alma que le habían ocasionado esa y otras perdidas. Había pasado varias veces por Nueva Orleans y en ese momento buscaba un espacio donde pudiese ofrecer sus composiciones country en las que se entremezclan el humor y la emoción. De forma pausada y con su español y galego “que va mejorando”, toma un café y narra su historia al lado de los viejos tocadiscos pick up del Café El Muelle de Santiago, acompañado de Martín Calviño, el impulsor del HolaNola. Noel McKay será uno de los músicos que actuará en esta edición junto a Sabine McCalla en un tributo a Lucinda Williams y presentando su cuarto disco, You only live always“. Lo registró en los en los primeros meses del año acompañado de un grupo de músicos a los que bautizó con un nombre que mezcla su lugar de nacimiento y su tierra de acogida: The Galician Cowboys.

Como todos los artistas que componen el cartel del HolaNola, ni llenan estadios ni sus nombres aparecen en los carteles de macrofestivales, pero son músicos brillantes, talentosos y la mayoría de ellos con voces impecables que vale la pena descubrir. “Son artistas que viven casi itinerantes, a veces viajando en trenes de mercancías de un lado a otro, ni siquiera asientos de viajeros, muy comprometidos con causas sociales y que conocen la música en la calle”, explica Martín Calviño, cabeza pensante del festival. El responsable del HolaNola los califica como “herederos de la más pura tradición de Woody Guthrie”, cantautor de referencia americano, considerado por Bob Dylan “el último héroe” y conocido por sus letras en defensa de las clases oprimidas, además de reconocido antifascista. Guthrie se hizo célebre por la declaración de intenciones que llevaba escrita en su guitarra: “This machine kills fascists” [esta máquina mata fascistas].

Nueva Orleans más allá del jazz

El festival HolaNola tiene su epicentro en el Riquela Club, el local que Martín Calviño ha convertido en pocos años en una referencia imprescindible de la escena musical de la ciudad y un espacio que promueve el concepto de “comunidad musical”. Una vez al año, Calviño pasa varias semanas en Nueva Orleans, dejándose llevar por el frenético ritmo musical de la ciudad más importante del Estado de Luisiana. “Hay artistas y más artistas por todas partes. Nueva Orleans se identifica con el jazz, pero no es solo eso. Hay músicas del electro al trap, pasando por brass bands, música de raíz árabe o de los Balcanes. Seguramente por eso les gusta venir a Galicia y acercarse a la música tradicional”, explica el creador del HolaNola sobre esta ciudad marcada en la historia reciente por la catástrofe del huracán Katrina, que en 2005 segó la vida de 2.000 personas. “Cuando estás tiempo allí observas que es una ciudad abandonada a su suerte, carente de asistencia social y servicios, con montones de personas enganchadas a drogas como el fentanilo”, explica Calviño, que está en contacto periódico con músicos y productores de la zona, que justo estos días está viviendo un nuevo huracán.

“Cada cierto tiempo hay gente que se queda sin agua y sin luz, aislados, y en esos casos los músicos tienen un sentido solidario extraordinario. Se reúnen para tocar y recaudar fondos para esas personas que lo pierden todo. Es un espíritu comunitario, la fuente de la que bebe el HolaNola”, narra Calviño sobre la conexión emocional de su festival.

Entre esos músicos que pasarán este año por el festival estarán la voz luminosa de Sabine McCallan, el country de Duff Thompson, Max Bien Khan, o las canciones del talentoso Sam Doores, líder del grupo The Deslandes, además de músicos españoles como Julián Maeso o Pajaro Sunrise, nombre bajo el que emergen las emocionantes canciones compuestas por Yuri Méndez. Varios ya han pasado por otras ediciones del HolaNola, pero será la primera vez para una artista escurridiza que le hace especial ilusión a Calviño: Kiki Kavazos. “Me hace especial ilusión. Llegó a Nueva Orleans poco antes del Katrina y allí es una leyenda, respetada por todos. Formó el gruo Soundown Dogs, que tuvo bastante repercusión”, dice Calviño. Kavazos es una artista hermética, con una voz cálida e hipnótica y un aura mística, que este año grabó su primer disco en solitario en quince años: Country Mountain Songs.

Más allá de las actuaciones y la presencia de artistas, en el HolaNola siempre suceden momentos mágicos, que muchas veces pasan fuera del escenario, con conciertos improvisados en cada lugar que visitan, antes y después de los conciertos. “A los músicos americanos que vienen les encanta la música tradicional gallega y nos han pedido hacer un curso de pandereta y baile tradicional. Tienen ese espíritu de Nueva Orleans de absorber muchas tradiciones”, indica Calviño sobre el encuentro que los músicos americanos tendrán con Mercedes Prieto y Sergio Cobos, del grupo Brúa, o Benxamín Vázquez, de Mallou, que este año tuvo el privilegio de hacer el camino inverso e impregnarse varias semanas en Nueva Orleans.

El HolaNola se extenderá este año a Ourense, donde habrá una actuación en el Café Torgal o Madrid, con sede en el Café Berlín. No solo habrá actuaciones o cursos para generar comunidad, sino que también habrá momentos para conversar, como el coloquio sobre resistencia musical que el sábado 28 de septiembre reunirá en el Café Varela de Madrid a los periodistas Fernando González, Gonzo, Jacobo Rivero y Fernando Navarro, estos dos últimos también asesores musicales del certamen. “Lo cierto es que esta es una propuesta única y diferenciada. Un festival pequeño sin ánimo de ser grande. Siempre va a ser pequeño y cercano, con músicos que se enriquecen mutuamente y un público que lo disfruta de forma cercana”, concluye Martín Calviño.

El HolaNola Lab Fest tendrá lugar entre el 17 y el 28 de septiembre, con eventos en tres ciudades españolas: Santiago, Ourense y Madrid. El festival comenzará en Santiago del 17 al 22 de septiembre, continuará en Ourense los días 25 y 26, y finalizará en Madrid el viernes 27 y sábado 28 de septiembre.