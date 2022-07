El Hostal dos Reis Católicos de Santiago, obligado a cerrar en pleno Apóstol por un conflicto laboral que dura 12 años

Hace 12 años que el convenio colectivo del Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, integrado en la red de la empresa pública Paradores, está caducado. El conflicto laboral está enquistado y se hizo visible para todo el que paseó por la zona vieja compostelana en los dos días grandes de las fiestas del Apóstol: los trabajadores secundaron una huelga que mantuvo cerrado el emblemático edificio, levantado en la cara norte de la Praza do Obradoiro, el 24 y el 25 de julio. No es la primera vez que convocan protestas en estas fechas -lo hicieron también en 2018-, pero la solución sigue sin llegar y ahora se plantean una huelga indefinida para septiembre si no hay un cambio en su situación. Entretanto, durante el mes de agosto van a continuar con las movilizaciones todos los viernes entre las 9.30 y las 11.00 horas.

Marcelino Cambeiro, del sindicato CSIF, es uno de los integrantes del comité de empresa y cree que la raíz del problema está en que el de Santiago y el de León son los dos únicos paradores que tienen un convenio específico y la empresa quiere poner fin a esa excepción y hacer que todos los establecimientos de la red estén acogidos al mismo. A los trabajadores -unos 120-, dice, no les beneficia y pelean por actualizar el documento propio. Después de las movilizaciones de 2018, hubo un preacuerdo entre las partes a principios de 2019. Pero Cambeiro denuncia que la empresa no lo ejecutó y que una nueva ronda de negociaciones desembocó en otro documento en 2021 al amparo del AGA -Acuerdo interprofesional sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo-. Tampoco en esta ocasión se aplicó, señala.

El caso fue denunciado y un juzgado de lo social de Santiago dio en primera instancia la razón a los trabajadores y ordenó ejecutar el acuerdo, pero Paradores recurrió la decisión y ahora están a la espera de que la Justicia se vuelva a pronunciar, relata Cambeiro. Paradores señala que este pacto estaba condicionado a que lo autorizase el Ministerio de Hacienda, pero eso no ocurrió. Y en la actualidad, agrega la empresa, están pendientes de la respuesta del juzgado. “Por esa razón no se pudo aplicar”, argumenta.

En este último documento, se había llegado a un consenso sobre uno de los principales puntos de conflicto, según el delegado de CSIF: en el convenio general se recoge una prima de producción -un sistema de participación de los trabajadores en los ingresos- del 6,3%, frente al 3% que se reconoce para los empleados del parador de Santiago. En ese texto, se elevaba el porcentaje hasta el 5,3% en el centro compostelano. A estas cifras recurre Paradores para defender su propuesta de que la plantilla de Santiago se incorpore al convenio general, una alternativa que asegura que puso sobre la mesa para dar salida a “la situación de bloqueo”, pero que los trabajadores rechazan. La plantilla objeta que el salario base sería más bajo para las nuevas incorporaciones, que tendrían una paga extra menos y que perderían algún permiso que tienen en el centro compostelano. Además de estos efectos, recalcan que el cambio les supondría perder capacidad de negociación en el futuro.

La semana pasada, la empresa convocó el AGA para tratar de evitar la huelga, pero Cambeiro critica que Paradores no ofreció otras posibles vías y no hubo avances. Finalmente la protesta se llevó a cabo y la empresa tuvo que cancelar prácticamente todas las reservas. El sindicalista señala que el hostal estaba lleno para esas fechas, pero finalmente se ocuparon solo entre seis y 10 habitaciones de las 136 que hay y que incluso hubo cancelaciones el día 23. La protesta la respaldaron, asegura, el 100% de los trabajadores y los servicios mínimos se limitaron a tareas de mantenimiento.

Al bullicio de las fiestas del Apóstol, se sumó el de las protestas de los trabajadores del Hostal dos Reis Católicos en las jornadas del año en las que la zona vieja de Santiago está más concurrida. Colgaron ante las pesadas cadenas del edificio pancartas denunciando su situación y reclamando un convenio “digno”. Marcelino Cambeiro insiste en que no pretenden causar molestias, pero estas jornadas “son las de más visibilidad” y les permiten hacer llegar sus reclamaciones. Desde que caducó el convenio, pasaron por Paradores tres presidentes y 10 directores de recursos humanos distintos, pero con ninguno de ellos han llegado a una solución, protesta el sindicalista.

La posibilidad de una huelga indefinida

Los trabajadores están llamados a una asamblea los días 15 y 16 de agosto para decidir cuáles son los siguientes pasos. Sobre la mesa está la posibilidad de convocar una huelga, esta vez indefinida, en septiembre, que Cambeiro destaca que es uno de los meses con más facturación para el Hostal dos Reis Católicos.

En estos 12 años desde que, en 2010, venció el convenio otro episodio provocó las protestas de los trabajadores. En 2013 Paradores aplicó un expediente de regulación de empleo (ERE) que provocó el despido de 13 personas en Santiago -350 en toda la red- y una reducción de jornada que afectó fundamentalmente a las camareras de piso. Cambeiro critica que hubiese salidas en el centro compostelano porque asegura que era el que más beneficios estaba aportando a la empresa pública.