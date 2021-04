El jefe de los medios públicos gallegos, sobre el programa que presionó a una joven para reunirla con su expareja: "Los errores ocurren"

El director general de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, ha admitido que lo ocurrido en el programa Land Rober Tunai Show el pasado 8 de abril, en el que se arrinconó a una joven que fue como público para que se encontrase con un exnovio con el que había roto por sus comportamientos controladores, "no debiera haber sucedido", pero lo ha rebajado a "un error" que cree que no debe empañar "toda la aportación" de este espacio. No es, sin embargo, la primera vez que el programa recibe críticas por sus comentarios y actitudes machistas. En 2018 despertó malestar una promoción en la que el presentador, Roberto Vilar, decía que era "mejor ver Land Rober que pegarle a una vieja".

Sánchez Izquierdo confirmó ante el Parlamento de Galicia que la continuidad del espacio no está en cuestión. "Tenemos que ser honestos con la dimensión del problema que tratamos. Podemos poner todos los medios, pero nada puede garantizar que no suceda porque los errores se producen", ha defendido. Ha utilizado su intervención para cargar contra "algunos representantes sindicales" de los medios públicos gallegos, a los que ha dicho que "siempre se les dispara un clic represor" y, cuando hay "un problema", piden suprimir el programa en cuestión.

Los responsables de la televisión pública actuaron, según su relato, "desde el momento en el que se tuvo conocimiento de lo sucedido", que no fue hasta que se emitió. Esa misma noche eliminaron referencias a esos contenidos de las redes sociales y tomaron la decisión de no subir el programa al sitio web. Ha sostenido que no pasó por la mesa de montaje porque la grabación terminó solo 12 minutos antes de la emisión. Sobre la supervisión, ha explicado que semanalmente hay una revisión de los guiones del Land Rober -cuya producción está encargada a una empresa externa- por parte del área de contenidos de la TVG, pero "un guion es un papel susceptible de variar". En las explicaciones que se pidieron se puso de manifiesto que el proceso de verificación del programa "falló". "¿Alguien en esta Cámara puede garantizar que no va a cometer un error?", ha preguntado Sánchez Izquierdo a las diputadas que le preguntaron por lo sucedido para cerrar su respuesta.

La portavoz del BNG en el debate, Olalla Rodil, calificó lo ocurrido como uno de los momentos "más bochornosos, indignantes e inadmisibles de la televisión pública" y estos contenidos, de "telebasura". En el mismo sentido, la diputada del PSdeG Noa Díaz pidió que no se deje pasar el episodio "sin más" porque en ese programa "se repiten clichés machistas". Lo "mejor", dijo, sería "haber anulado la emisión". Por parte del PPdeG, la diputada Raquel Arias, pidió mejorar "día a día" en materia de igualdad. Señaló ante el resto de diputados que una comisión parlamentaria no puede "imponer o eliminar programas o presentadores".