La jueza decreta prisión provisional para el acusado de intentar matar a su mujer en Santiago de una puñalada

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido en Santiago tras, presuntamente, apuñalar en la espalda a su mujer para intentar matarla. El auto emitido por la jueza tras escuchar a las partes y practicar otras diligencias revela indicios de un posible delito de homicidio en grado de tentativa, ya que apuntan a que la voluntad del arrestado era matar a su mujer, a pesar de que las lesiones fueron de escasa entidad, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia..

Con esta medida de cárcel, la jueza no sólo busca proteger a la víctima, sino también a los testigos, ya que considera que el investigado “podría intentar interferir en sus declaraciones”. Además, apreció tanto un elevado riesgo de fuga como de “reiteración delictiva”: teme que pueda tratar de eludir la acción de la Justicia, dada la alta pena que conllevaría ser declarado culpable, pero también que intente conseguir lo que no pudo la semana pasada, acabar con la vida de su mujer. El Ministerio Fiscal y la acusación particular respaldaron la solicitud de prisión provisional.

Los hechos sucedieron en el barrio compostelano de Concheiros en la madrugada del jueves. Los primeros en lanzar la alerta fueron los trabajadores de la limpieza y el gerente de un local de hostelería hacia donde la mujer, herida de arma blanca, se dirigía en busca de ayuda. La ambulancia la atendió en plena calle antes de trasladarla al hospital. La policía nacional detuvo de inmediato a su pareja como sospechoso de un crimen de violencia de género. Ambos tienen tres hijos menores en común que, tras la agresión, quedaron bajo la custodia provisional de unos familiares. La víctima, de 39 años, había estado hasta hace un año en el sistema de protección y vigilancia VioGen, pero en diciembre de 2022 pidió la salida voluntaria, lo que consiguió con el visto bueno judicial.