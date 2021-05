Sin mascarilla en exteriores a partir de julio: el pronóstico de Feijóo sobre la evolución de la pandemia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido de que el uso de la mascarilla en exteriores tiene las semanas contadas. El jefe del Gobierno gallego se ha mostrado "convencido" de que a partir de julio será posible dejar de utilizar la mascarilla al aire libre.

Feijóo, tras posar con Casado sin mascarilla: "No tengo inconveniente en pedir disculpas si hay que pedirlas"

Saber más

"Si todos seguimos durante las próximas seis, ocho semanas con la prudencia que aconseja la situación, estoy convencido de que allá por el mes de julio, agosto empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas que vamos por la calle", ha apuntado, al término de un evento en Santiago. Al final de su intervención durante la presentación de un acto sobre inteligencia artificial Feijóo ha apuntado su deseo de "ir mudando la mascarilla por la faz". En un tono informal, ha aclarado que, en su opinión, "en lugares cerrados no será posible".

Las declaraciones del presidente de la Xunta contrastan con las llamadas a la prudencia que este martes realizaba su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, desde el Parlamento de Galicia. Durante una comparecencia a petición propia, Comesaña ponía en cuestión el anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijando en los próximos cien días el objetivo de la inmunidad de grupo. El jefe de la sanidad gallega aseguró desde la tribuna: "No sería tan triunfalista. El anuncio de los cien días me da miedo; no es la primera vez que se hacen anuncios y después los proveedores (de vacunas) no cumplen".

Las declaraciones de los dos compañeros de gobierno se produjeron durante la mañana de este martes. Mientras Feijóo planteaba el adiós a las mascarillas en la calle, su conselleiro de Sanidade invocaba de nuevo la frase que lleva repitiendo desde el principio de la pandemia: prudencia.