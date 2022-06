Miles de personas salen a la calle para pedir una explotación eólica “sostenible” en Galicia

Miles de personas se han manifestado este domingo, Día Mundial del Medio Ambiente, en Santiago de Compostela para reclamar que la implantación de parques eólicos sea “sostenible” y las instalaciones para generar energías renovables sean respetuosas con los valores naturales y patrimoniales, también en el caso de la marina y su impacto sobre la fauna. El acto lo convocó la plataforma Eólica si, pero non así, y se unieron más de 200 plataformas ecologistas, culturales, sociales, sindicales y políticas. Han reclamado en las calles de la capital gallega “un modelo energético sostenible y justo”.

Maximización del beneficio empresarial y carencias de planificación pública: por qué cierran industrias eólicas en Galicia

Saber más

El presidente de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Roi Puga, pidió una “alternativa al modelo eólico” que asegura que imponen Xunta y Gobierno central y que este sea “sostenible y justo”. Lo fundamental, insistió, es defender el territorio y minimizar los impactos negativos de la generación de energía.

Por su parte, Arantza González, de la plataforma Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, de la comarca de Betanzos, recalcó que, con la proliferación de aerogeneradores, muchos vecinos “se sienten agredidos” por este “ataque a su territorio y al medio ambiente”. En la actualidad, el modelo de explotación eólica, dijo, “ataca ecosistemas que no tienen precio y no se venden por nada”. El debate, manifestó, “no es eólicas sí o no”: “Energías renovables sí, por supuesto, pero no como las quieren poner”.

Llegada a la Praza do Obradoiro desde la Alameda, la manifestación terminó con un acto conducido por la actriz Isabel Risco y el cuentacuentos Lois Pérez, acompañados de un grupo de música tradicional. Los organizadores dieron lectura a su manifiesto, en el que reclaman la protección de la naturaleza, la preservación de los caladeros de pesca y los corredores ecológicos marinos, el respeto al patrimonio, un mayor énfasis en el ahorro y la eficiencia energética y que la generación de energía no suponga un “expolio”. Reclaman también participación pública en las iniciativas.

Al acto acudió la portavoz del BNG, Ana Pontón. La formación lleva meses denunciando lo que considera un modelo “depredador” y que “solo busca que el lobby eléctrico siga haciendo negocio y especulando”. Pidió a la Xunta que “deje de abrazar a las eléctricas” y “escuche a la ciudadanía en las calles”. Entre las propuestas que planteará este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que está parar el desarrollo eólico para repensarlo y hacerlo sostenible.