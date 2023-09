El municipio ourensano con el 10% de sus votos bajo sospecha repetirá las elecciones el 26 de noviembre

Castro Caldelas, el municipio ourensano en el que la Junta Electoral Central ordenó repetir las elecciones municipales por las sospechas que empañaban casi una de cada 10 papeletas, va a volver a las urnas el 26 de noviembre. El Consejo de Ministros aprobó el decreto para convocar elecciones en 40 municipios que estaban pendientes del proceso bien porque no se había proclamado ninguna candidatura para el 28 de mayo, bien porque los resultados se declararon nulos total o parcialmente.

En Castro Caldelas la repetición se ordenó después de que se rompiese la cadena de custodia de 118 votos, que finalmente no se contabilizaron en la jornada electoral de mayo. Esas papeletas son decisivas, ya que podrían cambiar el reparto de concejales y variar la mayoría absoluta. En el recuento la obtuvo la aún alcaldesa en funciones, la socialista Sara Inés Vega, aunque con una distancia de solo 27 papeletas sobre la lista del PP.

La ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha indicado que queda ahora aprobada la nueva fecha. Explicó que habrá campaña electoral, que tendrá una duración de 15 días, y que comenzará a las 00.00 horas del viernes 10 de noviembre y finalizará el viernes 24 de noviembre.

La polémica en el municipio ourensano parte de un supuesto fraude en el voto por correo en una residencia de ancianos. Dos días antes de la jornada electoral, la Junta Electoral de Zona puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia de A Pobra de Trives las supuestas irregularidades. Ese mismo día se devolvió a cuatro de los mayores de este centro la facultad de votar en urna –en ese momento los plazos para hacerlo por correo ya estaban vencidos–.

El PP de Castro Caldelas, encabezado por César Enríquez, conocido como Cachín, insistía aquellos días en que se habían cometido infracciones de la normativa en el proceso. Aseguraba que no se había identificado a los votantes de forma personal y directa. El partido solicitó que estas papeletas remitidas por correo no se introdujesen en la urna en la jornada electoral y, efectivamente, no se contabilizaron aquel día por decisión de la Junta Electoral de Zona, que buscaba evitar que el PP impugnase todas las mesas.

El 15 de junio fue la Junta Electoral Central la que se pronunció sobre el caso. Declaró nulas las elecciones en Castro Caldelas y ordenó repetirlas. Una “grave decisión” adoptada, argumentó, porque no se mantuvo la cadena de custodia de los 118 votos emitidos por correo. El PSOE había reclamado primero que los votos fuesen contabilizados directamente por la Junta de Zona porque consideraba que se privaba del derecho al sufragio a estos electores. Con las papeletas ya en Madrid, pidió que se encargase del recuento la Junta Electoral Central, que lo rechazó: “No ha lugar ya, a esta altura del proceso”. Habían pasado más de dos semanas desde la votación y los votos habían experimentado “inusuales avatares”, manifestó. La cuestión se resolverá dentro de dos meses en una nueva votación.