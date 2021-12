Las víctimas del Alvia reclaman a Pedro Sánchez en el estreno del AVE Galicia-Madrid una investigación independiente

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha entregado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una carta justo antes de que se subiese al tren que inaugura este lunes el AVE entre Galicia y Madrid. En el escrito le piden una reunión y que se haga una investigación técnica independiente del descarrilamiento ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois. En el siniestro fallecieron 80 personas y quedaron heridas 144 de las 224 que iban a bordo. La reclamación está respaldada por la Unión Europea, que ha instado en varias ocasiones a España a que se hagan estas indagaciones. Un informe de 2016 de la Agencia Ferroviaria Europea consideraba que el trabajo hecho por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente porque este órgano depende del Ministerio de Fomento -ahora Transportes- y quedaron sin analizar "elementos clave".

La Comisión Europea revisa desde julio un informe sobre si España cumple la normativa de seguridad ferroviaria

Esta plataforma, que agrupa a la mayor parte de las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente de Angrois, ha ido al encuentro en la estación de Chamartín de Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, que participan en el viaje inaugural del AVE gallego. A bordo del tren viajaron también la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva critican que se ponga en servicio de forma "ostentosa" esta conexión, "como si allí no hubiera pasado nada". Consideran que es "una absoluta falta de sensibilidad y desmemoria impropias de un país serio" y que esto debería ser caus de "sonrojo" para los gobernantes. Le afean a Pedro Sánchez que no se haya reunido con ellos. Sí lo hizo la ministra de Transportes la semana pasada. Los representantes de la plataforma, sin embargo, salieron descontentos del encuentro. Jesús Domínguez, presidente de la asociación, manifestó que los representantes del Ministerio intentaron "escabullirse" y el único compromiso arrancado fue el de estudiar la destitución del presidente de la CIAF, Fernando Montes Ponce de León.

En la carta, las víctimas insisten en la investigación técnica independiente: "No realizarla es poner en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía". Si no se investiga correctamente, argumentan, no se pueden adoptar las medidas adecuadas para evitar un accidente similar. Aquel Alvia descarriló en la línea de alta velocidad inaugurada a finales de 2011 entre Ourense, Santiago y A Coruña. No frenó a tiempo para entrar en la curva de A Grandeira. La plataforma apunta a un fallo de seguridad por la desconexión del sistema ERTMS.

En estos ocho años, recuerdan, se han reunido con cuatro ministros responsables de la cartera de Fomento. "Todos se comportan de la misma forma, nos ignoran y ningunean, al igual que a Europa, que reiteradamente exige esa investigación", protestan. También le señalan a Sánchez que el PSOE votó en más de 100 ayuntamientos a favor de una moción para exigir una investigación técnica independiente. Que no la pongan en marcha es, a su juicio, "una auténtica hipocresía de este Gobierno"