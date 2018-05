“En el Alvia, aunque haya una persona delante, seguramente exista responsabilidad del Estado mismo”

Feliu Guillaumes (Camprodon, Girona, 1962), diputado del PDeCAT, es finalmente la persona de consenso elegida para presidir la comisión de investigación en el Congreso del accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 144 heridos en la curva de Angrois, a las puertas de Santiago. Guillaumes, licenciado en Filosofía y Letras y funcionario del cuerpo superior de la Generalitat, tiene amplia experiencia tanto en la política local como en el Congreso. “Es positivo que yo presida la comisión del Alvia porque no voy a tener en la cabeza los votos que pueda ganar o perder en Galicia”, dice.

¿Qué sabe usted del accidente de Angrois?

En aquel momento fue un gran impacto porque los accidentes de ferrocarril no son habituales, con un Alvia menos, pero lo que impactó de verdad, de verdad, fue el número de víctimas mortales. En su momento lo que supe fue que era en Galicia, en Angrois, un pueblo que hasta entonces no conocía, y que había 80 muertos. Fue un impacto. No estaba acostumbrado a que en un accidente ferroviario sucediera esto. Esto lo esperas en un accidente de avión.

En la subcomisión de mejora, no de investigación, del sistema ferroviario en general creada en el Congreso tras el accidente, CiU, representada por Pere Macias, se mostró crítica con la investigación oficial realizada por Fomento, que hizo responsable al maquinista, y que luego fue invalidada por la UE. ¿Ha hablado con Macias?

He hablado con Pere. Fue prácticamente la primera llamada que hice cuando vi que me hacían este encargo. Ya no sólo porque estuvo en la subcomisión sino porque sus temas son los ferrocarriles. De alguna manera sé su opinión al respecto. Y no sé si es posible, porque es una cosa que se tiene que decidir primero, que pueda ser uno de los comparecientes [en la actual comisión de investigación].

Las víctimas reclaman que el formato de la comisión permita la reiteración de preguntas a los comparecientes y no que estos se limiten a realizar una exposición. ¿Qué le gusta más a usted y que capacidad tiene de facilitarlo?

Hay que acordarlo con la Mesa, pero efectivamente yo propondré una exposición al principio y luego el sistema de preguntas y respuestas.

¿Teme que ese formato de preguntas y respuestas pueda dar lugar a careos o enfrentamientos entre diputados y comparecientes como estamos viendo en otras comisiones? ¿Teme su papel como moderador de esos intercambios dialécticos?

No tanto porque se pueda producir sino por la sensibilidad de las víctimas y las familias de las víctimas. Lo dije en mi primera exposición como presidente, que es algo que me preocupa la sensibilidad con un tema detrás del cual hay muchos sentimientos que tenemos que tratar con delicadeza. Es uno de los elementos que va a tener que guiar a la comisión.

El presidente de la plataforma de víctimas declaraba hace unos meses en una entrevista con este diario que no se puede acusar de 80 muertes a José Blanco y Ana Pastor, ministros cuando se inauguró la línea y cuando ocurrió el accidente, pero que ambos tienen que dar explicaciones políticas. ¿Qué le parece?

Me parece que es una persona que conserva la mente muy limpia a pesar de lo que tuvo que pasar en el hospital. Pues seguramente, efectivamente, el Estado, no consiste tanto en señalar a una persona, aunque al final siempre hay una persona delante, sino una responsabilidad del Estado mismo. Dicho esto, en ese momento cada ministerio tenía el ministro que tenía. Creo que la reflexión es perfectamente válida siempre y cuando se entienda en toda su extensión.

¿Que Ana Pastor sea ahora presidenta del Congreso y probablemente sea requerida para comparecer en la comisión supone algún problema para su funcionamiento?

No, en absoluto. Lo único, y también lo dije en mi primera exposición como presidente de la comisión, con la gente que en este momento tenga una agenda muy complicada, intentaré ser flexible dentro de unos límites de la obligación de comparecer. El único problema que veo es este. Si es el caso, que no lo sé, sería debidamente flexible con la gente que sea. Nada más.

¿El conflicto catalán y el enfrentamiento que pueda tener el PDeCAT con algunos partidos presentes en la comisión puede influir en su funcionamiento?

En este caso creo que el hecho de que el presidente sea alguien de un partido que no se presente en Galicia, al margen de la ideología, es más bien una ventaja. La ideología puede ser más o menos simpática para unos o para otros, pero el hecho de que me sea indiferente, que en ningún momento voy a tener en la cabeza los votos que se puedan ganar o perder en Galicia, como es nuestro caso, sólo puede ser visto como algo positivo.

La causa judicial está poniendo el foco en la responsabilidad de los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, por no habilitar medidas que evitasen o paliasen el error humano previsible que cometió el maquinista del tren al no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois. Los dos fueron mantenidos en cargos de libre designación y de máxima responsabilidad por PSOE y PP. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de supervisión de un político sobre ese tipo de puestos? Usted mismo tuvo cargos ejecutivos en la administración local.

Es una pregunta compleja. He estado, a nivel municipal, en esa situación, y efectivamente tú tienes una responsabilidad última. Y efectivamente tú marcas las políticas. No su ejecución técnica pero tú marcas las políticas. También es cierto que cuanto más técnico es el tema, menos descansa sobre el político y más sobre las decisiones del técnico, y se puede decir que el político se limita a lo que podríamos llamar una contrasinatura, un aval, por la limitación que tiene en cuanto a sus conocimientos. Es una pregunta compleja y es muy distinto hacerlo en [áreas de gestión como] deporte o cultura, a hacerlo en áreas súper técnicas como servicios urbanos. Es difícil medir el exacto efecto del condicionamiento político sobre el responsable directo del área.

¿Cree que las víctimas están siendo manipuladas por algún partido, como ha acusado el PP?

Me he reunido un par de veces con ellos y la verdad es que la sensación que me han dado es toda la contraria. Es una gente muy profesional, en el sentido de que tienen un enfoque, sin perder el elemento sentimental que sin duda ahí está, tienen un enfoque muy técnico y muy frío. Muy objetivo sobre el tema. Esto lo tendrá que juzgar la comisión, si los informes que ellos tienen son correctos o no, yo no soy quién para juzgarlos. Pero la última impresión que me han dado es que estuvieran politizados. Al contrario.

¿Hay riesgo de que la investigación política interfiera en la causa judicial?

No. Creo que no. Que yo sepa no hay en este caso ningún elemento de secreto de sumario. Sí que es verdad que si se pide documentación al juzgado, por la misma gestión de la causa el juzgado puede negarla por los motivos que sea. Esto es así. Pero no parece el tipo de caso en el que haya este tipo de situaciones. Puede suceder, pero no lo parece.