Víctimas del accidente del Alvia ven infructuosa su reunión con Ana Pastor tras dos años de espera

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, recibió este jueves el presidente de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois, Jesús Domínguez, casi dos años después de no avisarlo de que no acudiría a una reunión que había concertado con él para justo el mismo día en que dejó de ser ministra de Fomento. En el encuentro de este jueves, que Domínguez ha considerado infructuoso, Pastor le aseguró, segundo ha comunicado él mismo, que ella dio la orden de que el siniestro fuera investigado de forma correcta. Sin embargo, la justicia y la UE ratificaron que no fue así y que Fomento solo intentó culpar al maquinista del descarrilamiento del tren en una línea de AVE en la que no había activo ningún sistema que evitara o paliara el error humano del conductor, lo que provocó 80 muertes.

El objetivo de las víctimas en el encuentro era reclamarle a Pastor que pidiera perdón de manera pública por su gestión del siniestro. La plataforma recuerda que, tras el accidente, cuando compareció en el Congreso, la entonces ministra garantizó la independencia de la comisión que realizó la investigación oficial del siniestro y que concluyó haciendo responsable del mismo sólo al maquinista del Alvia. Sin embargo, la Unión Europea y la justicia negaron posteriormente esa independencia. Del mismo modo, en esa comparecencia Pastor había prometido la colaboración permanente con la justicia del ministerio y de las empresas públicas Adif y Renfe, pero posteriormente el juzgado instructor de la causa acabaría apercibiéndolas por no entregar documentación que este les había reclamado.

Pero las víctimas le reprochan a Pastor especialmente que fue siendo ya ella ministra cuando, un año y medio antes del siniestro, Adif autorizó a Renfe a que los trenes Alvia circularan entre Ourense y Santiago con el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) desconectado porque fallaba sin que fuera reparado hasta que ocurrió el accidente. Las víctimas critican a Pastor que, tras el siniestro, no adoptara ninguna medida contra los técnicos que autorizaron esa desconexión, los directores de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y Renfe, Antonio Lanchares, que ahora son el foco principal de la causa judicial, en la que están imputados.

Por otra parte, según el presidente de las víctimas, Pastor le ha comunicado que los grupos parlamentarios han desbloqueado la comisión de investigación política del siniestro, aprobada por el Congreso hace más de medio año pero que todavía no se había constituido por discrepancias sobre quién la debe presidir. Varias fuentes apuntan a que hay un acuerdo para que sea un diputado del PDeCAT, algo que se deberá votar el próximo miércoles, en la sesión constitutiva de la comisión.

Tras el encuentro de este jueves el presidente de los afectados lamentó haber salido del mismo sólo con buenas palabras pero sin ningún compromiso político nuevo para que se esclarezca todo lo sucedido alrededor del accidente más allá de la reiterada apelación de Pastor a estar junto a las víctimas. Domínguez ha insistido en la necesidad de que la comisión de investigación política no se vea interferida por intereses partidistas para que en ella se depuren todas las responsabilidades sobre la gestión del siniestro que no serán analizadas en la causa penal.