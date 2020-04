Feijóo considera ahora que "no es prudente" dar información sobre los respiradores que ha pagado la Xunta y no han llegado

La Xunta de Galicia no dará más información sobre el paradero del material sanitario para el que ha adelantado el dinero y que aún no se encuentra en España. El presidente de la Xunta cambió esta mañana de criterio y consideró que "no es prudente dar información" sobre el material que el Gobierno gallego ha prepagado porque crea "falsas esperanzas o expectativas". Feijóo admitió el pasado viernes que la Xunta "tiene enormes dificultades" para traer a la comunidad los respiradores que ya ha abonado.

Según el presidente de la Xunta, el criterio del Gobierno gallego "es distinto" y solo computan el material que entra en el almacén centralizado que el Servizo Galego de Saúde tiene cerca de la capital gallega. Y puso como ejemplo "un millón de mascarillas" que aterrizaron en Zaragoza y que ya están "cargadas en camiones" con destino a Galicia. "No vamos a contarlas hasta que lleguen", afirmó.

Este criterio, sin embargo, choca con las enumeraciones de material comprado por la Xunta que Alberto Núñez Feijóo solía hacer en las primeras semanas del estado de alarma para ejemplificar la "anticipación" del Gobierno gallego a la crisis desatada por el avance del coronavirus y en contraste con la acción de la Administración central y sus problemas para centralizar la compra de material sanitario que asumió. Por eso, es conocido que la Xunta adquirió 113 ventiladores para las unidades de cuidados intensivos de la comunidad, 79 volumétricos y 34 no invasivos.

En la videoconferencia posterior a su reunión con Pedro Sánchez y otros presidentes autonómicos, Feijóo rechazó dar datos sobre cuántos respiradores ha perdido el control o aclarar si sabe algo de su situación, pero apuntó que Galicia no ha recibido ningún respirador de UCI -y sí "para la apnea"- por parte del Gobierno central. El presidente de la Xunta, que en sus últimas comparecencias dijo entender las dificultades del Gobierno central para comprar tests y otros material en un "mercado complicadísimo", indicó que "hay tensiones en las fábricas chinas y que, en estos momentos, "es importante mantener una buena relación" con este país. Alberto Núñez Feijóo hizo en su comparencia hace una semana una reflexión sobre la dependencia del aparato logístico y los contactos de Inditex para traer material sanitario desde China a Galicia.

"El 90% del material lo ha comprado la Xunta"

Feijóo trasladó que Galicia recibirá "entre hoy y mañana" tests de diagnóstico rápido por parte del Estado, según, dijo, les informó hoy el presidente del Gobierno. "Esperamos recibir los 60.000 que nos corresponden por población", explicó Feijóo. Estas pruebas, que valen para confirmar positivos pero no para descartar los negativos, se destinarán a extender las pruebas en residencias de mayores y personal sanitario. "Son tests de apoyo, valen para confirmar los positivos, pero cuando da negativo hace falta hacer pruebas PCR, en laboratorio de microbiología. Nos va a ayudar a dar positivos de manera más rápida", explicó el presidente de la Xunta.

Entre las reclamaciones en materia sanitaria que presentó Feijóo en la videoconferencia está la conocer la previsión de entrega de material sanitario por parte del Gobierno central para calendarizar su reparto. Feijóo insistió en que el material que está llegando a Galicia desde Madrid "es escaso". "El 90% del material lo ha comprado la comunidad y el 10% el Estado. Esperamos que la ratio se vaya invirtiendo", apuntó.

En cuando al planteamiento del Gobierno de Sánchez de aislar a personas asintomáticas y para el que el Estado pidió a las comunidades un listado de infraestructuras, Feijóo dijo "no entender con que fin y con que objetivo" se presentaba esta medida. "Vamos a ver en qué consiste la propuesta. Desde luego yo no soy capaz de concretar cuál es el fin que persigue", avanzó.

La Xunta, por su parte, continúa con la preparación de los hospitales de campaña en A Coruña y Santiago, para los que los materiales ya están preparados. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se tengan que utilizar -"es una noticia que me gustaría darles", dijo Feijóo- y la decisión de su despliegue se tomará según la presión asistencial que sufran estas áreas sanitarias.