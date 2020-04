El Gobierno planea aislar a los positivos asintomáticos de sus familias y alojarlos en hoteles y polideportivos 

Cuarta conferencia de presidentes por videollamada. La lucha el coronavirus pasa a una nueva fase: el aislamiento de los positivos asintomáticos. El Gobierno ya trabaja en ella, en base a las recomendaciones de la comunidad científica, y el presidente Pedro Sánchez ha pedido a las Comunidades Autónomas que antes del 10 abril faciliten un listado de infraestructuras públicas y privadas que puedan ser acondicionadas para alojar a las personas asintomáticas que den positivo en los test rápidos que se realicen y que "el consenso científico aconseja que sean aisladas de sus familias".

Lo llaman "fase de desescalada" y, según explicó Sánchez, se trata de acondicionar hoteles, palacios de congresos, polideportivo o albergues, que puedan ser utilizados con unas mínimas condiciones de confort, higiene y alimentación. Desde el Gobierno aclaran a eldiario.es que se trata de una de las posibilidades que aconsejan los científicos para cuando la curva esté controlada. "Para empezar a salir tienes que estar sano y no contagiar, y si uno asintomático positivo vuelve a su casa, puede contagiar a tu familia". Respecto a las dudas jurídicas que pueda suscitar la medida desde Moncloa aseguran que será "impecable" y que no requerirá de la declaración del estado de excepción, ya que entre las posibilidades que se barajan es que la decisión pueda ser "voluntaria" o una "recomendación" que, en opinión del Gobierno, sería fácil que aceptaran los contagiados "para no infectar a sus entornos más cercanos". La medida, en todo caso, está en estudio y se aplicaría siempre en base a razones de salud pública, nunca a un estado de excepción.

El presidente ha pedido también a las Autonomías que faciliten los datos lo más precisos y extensos posibles, particularmente en relación a la fecha de inicio de los síntomas en las personas contagiadas. Su ruego iba, sobre todo, por la Comunidad de Madrid, a quien Sanidad lleva semanas acusando de no trasladar las estadísticas como se le requirió a todos los gobiernos autonómicos desde el inicio de la crisis. "No puede ser que haya Comunidades que no nos hayan suministrado la información, sobre todo en lo que afecta a las residencias", lamentó.

El presidente del Gobierno ha detallado, después, el material repartido entre los distintos territorios desde el Estado y cifró en 34 millones de mascarillas el total distribuido por el Ministerio de Sanidad. El president de la Generalitat fue el primero en rebatir los datos y quejarse de la falta de material. "No nos ha llegado ni un solo test rápido del Estado. Hemos hecho 50.000 PCR, todos de Cataluña", añadió después de lamentar que no haya funcionado la coordinación en la cuestión de los suministros. Por eso ha pedido que se reintegren las competencia de salud a la Generalitat catalana. Aún así anunció su apoyo al Gobierno para la prolongación del estado de alarma, igual que hizo el lehendakari Urkullu minutos antes. Sánchez anunció en su réplica a Torra que entre hoy y mañana llegarán a las Comunidades un millón de test.

El gallego Alberto Núñez intervino para afear al Gobierno que use los fondos de empleo de las CCAA. Y pidió que igual que los presidentes regionales se reúnen con el presidente del Gobierno los domingos y lo apoyan porque es bueno para este país, sería recomendable que los martes los ministros "no utilicen los presupuestos de las Autonomías" a su antojo. Como ejemplo citó que Galicia ha visto detraer esos fondos a la mitad, pese a que estaban comprometidos para la industria naval y la automoción.

Pedro Sánchez ha pedido también a todos los presidentes que en sus declaraciones aboguen por una posición clara y nítida a favor de los eurobonos y la mutualización de la deuda pública tal, y como ha hecho el Gobierno de España en la Comisión Europea: "Creemos que es el momento de poner en marcha un mecanismo de solidaridad sin precedentes que incluya una cierta mutualización de deuda pública, aunque se atemporal y limitada. La propuesta del ministro de Economía francés de un fondo temporal y excepcional es una bueno base", afirmó.

Por su parte, el andaluz Juan Manuel Moreno, quejoso también por la falta de material, ha pedido un calendario de las entregas por parte del Gobierno, y lo mismo el cántabro Miguel Ángel Revilla Revilla, que rebatió el dato de entregas que defendió Sánchez y aseguró que el material de su Comunidad lo ha puesto la región, y no el Estado. Ante el temor de que esta situación se alargue, Revilla pidió flexibilidad, para intentar salvar la campaña de verano, que es la principal industria del país junto con el sector exportador. "No vaya a ser que matemos el bicho pero muramos todos con el bicho", ironizó.





Puig pone nombre a la medida: "Las arcas de Noé"

El más explícito en apoyar la medida para aislar a los positivos asintomáticos fue el valenciano Ximo Puig, que se refirió a ella como "Las arcas de Noé" y defendió que puede ser una vía muy eficaz contra la extensión del contagio. Valencia enviará mañana mismo al Gobierno el plan de equipamientos de su Comunidad para poder ubicar a estos afectados.También apoyó al presidente en la ampliación del estado de alarma en las condiciones que se han planteado, ya que "hay que conjugar el máximo confinamiento posible con garantizar alguna actividad económica y supervivencia de las empresas. En alusión a los Pactos de la Moncloa planteados por Sánchez en su comparecencia del sábado, señaló que para vencer esta catástrofe, la mayor en España desde la Guerra Civil, hace falta un gran acuerdo de país que incorpore a todos los grupos parlamentarios, empresarios, sindicatos y Comunidades, desde "la ética de la responsabilidad". También ha apoyado la petición del presidente para exigir a Europa que asuma su papel de forma que todos, desde nuestros ámbitos, contribuyamos a generar ese clima político en ese sentido. Y, por último, en línea con sus homólogos de otros territorios, ha enfatizado la necesidad de liquidez para las Autonomías con el objetivo de otorgar la financiación que necesitan las empresa.