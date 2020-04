Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter señalando al Gobierno por los fallecidos del COVID-19. “Hoy he tenido que llamar a tres familias que han perdido en estas últimas horas a su padre/abuelo. Los tres me han comentado: no tenían respiradores para la gente mayor. Sois los responsables d no haber actuado cuando tuvisteis la información”, ha dicho el político mencionando a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Se suma así a la línea marcada por Pablo Casado, que ha convertido el coronavirus en una nueva arma de oposición al Gobierno. Los populares, que al principio trataban de situar la gestión de la epidemia al margen de la confrontación política, dieron un nuevo giro estratégico para cargar contra el Ejecutivo por su situación ante la crisis sanitaria y tratar de explotar su supuesta “eficiencia” económica frente a los partidos de izquierda.