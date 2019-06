Feijóo abronca a la oposición en Galicia por no dejar gobernar al PP donde no tiene mayoría

La ley establece que en los ayuntamientos gobernará quien obtenga la mayoría de votos de los concejales de la Corporación o, en su defecto, la lista más votada en las urnas, lo que incentiva las negociaciones entre distintas fuerzas políticas allí donde no haya mayorías absolutas. Sin embargo, Feijóo, que en Galicia ve cómo el PP no encuentra otros partidos con los que pactar, sigue insistiendo en que el resto de formaciones dejen gobernar a los populares allí donde estos fueron los más votados aunque no sean capaces de obtener la mayoría de apoyos que exige la ley. Así se lo ha vuelto a pedir este miércoles en el Parlamento de Galicia a la oposición, cuyas críticas en materia de política industrial o sobre la falta de impulso político general de la Xunta deslegitimó el presidente por los pactos que esas formaciones, a diferencia del PP, sí son capaces de conseguir a nivel municipal.

“Dejemos gobernar a quien gana, ya está bien de que el PSOE pueda gobernar cuando pierde y el PP no lo pueda hacer cuando gana”, finalizó Feijóo su respuesta en la sesión de control a la Xunta de este miércoles a una pregunta del portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, que nada tenía que ver con las negociaciones municipales. Leiceaga había enumerado los sucesivos incumplimientos de las promesas legislativas del Gobierno gallego y la situación de “interinidad” que viven cargos como la Valedora do Pobo, el Consello Económico e Social (CES), el director de la CRTVG o el aplazamiento por parte del PP de la elección de los senadores por designación autonómica. “Atonía legislativa, parálisis en los nombramientos necesarios para impulsar Galicia, están en la gestión de la inercia pero no de las reformas que Galicia necesita”, resumió el socialista.

La respuesta de Feijóo fue negar la mayor y asegurar que lo paralizado es el Gobierno central por la “inestabilidad” de los apoyos del PSOE. Lo hizo al tiempo que criticaba posibles pactos políticos, que venía de echarles en cara a los portavoces de En Marea y BNG, Luís Villares y Ana Pontón.

En sus preguntas previas, Pontón y Villares habían reclamado a la Xunta una mayor implicación con los problemas de industrias gallegas como Ferroatlántica o Alcoa, en procesos de venta o posible cierre. La respuesta de Feijóo en los dos casos fue la de presentarse a sí mismo como garante de la industria en Galicia frente a un Gobierno central al que acusó de no hacer nada por garantizar su futuro. Y ligó esa falta de políticas del PSOE con los apoyos que según él estaría recibiendo de En Marea y BNG.

Al portavoz de En Marea, a pesar de no obtener esa formación ningún diputado en el Congreso tras las elecciones generales, Feijóo le criticó que no hable de política industrial “con el Gobierno central del que van a formar parte”. A la del BNG le reprochó que esa formación estaría pactando el cierre de la fábrica coruñesa de Alcoa “cuando ustedes pactan con el PSOE en A Coruña”, ciudad en la que los socialistas no necesitan de los votos del BNG para obtener la alcaldía tras garantizárselos Marea Atlántica, con más representantes.

“Ustedes están pactando con aquellos que van a cerrar Alcoa, ustedes no tienen legitimidad para seguir hablando de Alcoa ni de Ferroatlántica”, llegó a decirle Feijóo a Pontón. Frente a esos reproches sobre posibles pactos políticos, la portavoz del BNG respondió recordando las ofertas del propio presidente al PSOE para repartirse con el PP el Ayuntamiento y la Diputación de Ourense.