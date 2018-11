Inspección de Trabajo ratifica las "graves" irregularidades laborales en un emblema contra la droga en Galicia

El pasado mes de octubre, CCOO sacó a la luz graves irregularidades y duras medidas que contra la plantilla se estarían produciendo en Proxecto Home Galicia, la delegación gallega de Proyecto Hombre. Varias trabajadoras, a través del sindicato, denunciaban "explotación y persecución laboral" en una entidad que lleva a cabo un importante trabajo social con personas drogodependientes o con problemas de alcoholismo y otras dependencias.

Advertían de que en el último año la Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home Galicia había dejado de pagar algunos salarios en las condiciones establecidas en el convenio, había modificado de manera unilateral los horarios de algún centro, cerró sedes, destituyó coordinadores, forzó traslados de personal o vetó cambios de turnos entre compañeras. CCOO denunciaba que la entidad había aplicado durante años un reglamento interno que servía para rebajar las condiciones laborales y llevó el caso a la Inspección de Trabajo que, según adelantó, avalaba sus denuncias. Pero faltaba el informe oficial.

Desde la entidad se negaba cualquier irregularidad y se instaba a los representantes de las trabajadoras a mostrar los informes. "Que aporten toda esa documentación si es que la tienen", decían desde la Fundación, que acusaba al personal de "querer instrumentalizar y mediatizar". La documentación ha llegado ya y ratifica muchas de las irregularidades denunciadas. "Deja en evidencia las mentiras de la gerencia", advierte CCOO.

Es un informe de la Inspección de Trabajo de la provincia de A Coruña, a la espera de que llegue el de Pontevedra, que confirma las denuncias sindicales e insta a la empresa a cumplir el convenio colectivo. El oficio,al que ha tenido acceso este diario, es contundente contra Proxecto Home y lo acusa, por ejemplo, de no pagar la totalidad del salario durante las bajas médicas, algo que la entidad había negado en los medios pero que reconoció incluso ante la autoridad laboral.

"Se comprueba que la empresa no aplicó lo dispuesto en el artículo 52 del convenio colectivo, al no complementar la prestación hasta los porcentajes fijados en él", dice Juan Zas, secretario de Acción Sindical de CCOO-Servizos. Así, la Inspección emite un requerimiento para que se proceda a "complementar hasta el porcentaje indicado en el convenio [...] la prestación de IT [incapacidad temporal], debiendo ingresar las diferencias de cotización resultantes", algo que, según el sindicato, se traducirá "en muchos miles de euros".

Horas extras de más y condiciones rebajadas

Pero hay mucho más. Inspección corrobora que Proxecto Home contrataba "terapeutas en formación" que eran encuadrados en la misma categoría profesional que personal de conserjería, limpieza o atención telefónica. "En ninguno de dichos puestos [...] se lleva a cabo labor alguna de intervención social", dice la autoridad laboral, que abre la puerta a que se denuncie la cuestión ante la Justicia.

Ante las supuestas promociones a dedo, Inspección insta a aplicar el convenio en lo relativo a la provisión de vacantes y puestos de nueva creación, que se deben regir "por los principios de igualdad de oportunidad, transparencia, publicidad y competencia técnica". Y también ratifica la denuncia sobre cláusulas en los contratos que rebajaban las condiciones respecto del convenio, por lo que pide que se anulen "por contravenir la norma legal o convencional".

En cuanto a los excesos de jornada y de horas extras, la Inspección es también dura tras constatar que, durante 2017, los trabajadores monitores de noche superaron el máximo de 80 horas extras anuales, por lo que "se procede a iniciar procedimiento sancionador por la comisión de una infracción grave". E insta también a la empresa "al pago de los salarios resultantes y de las diferencias de cotización".

La autoridad laboral también pide a la entidad que cumpla la ley en cuanto a la libertad sindical y ponga a disposición de las centrales un tablón de anuncios "que deberá situarse en el centro de trabajo y en un lugar donde se garantice un idóneo acceso a él" y emite un requerimiento para que la empresa "cumpla con sus deberes de información, consulta y participación previstas" en el Estatuto de los Trabajadores y en las "demás normas concordantes".

Se refiere al derecho de la representación legal del personal a ser informada de todas aquellas cuestiones que puedan afectar tanto a los trabajadores y trabajadoras como sobre la situación de la empresa o del empleo en ella. Y recuerda que el comité de empresa tiene derecho a conocer el balance, cuenta de resultados, memoria, modelos de contratos de trabajo o sanciones impuestas por faltas muy graves.

CCOO recuerda que el comité tiene derecho a emitir un informe previo antes de la ejecución de cualquier medida sobre las reestructuraciones de plantilla, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las instalaciones o cualquier otro incidente que pueda afectar al volumen de empleo, tales como las que se llevaron a cabo en Proxecto Home.

El sindicato considera que el informe de la Inspección ratifica las irregularidades denunciadas en un "importantísimo" proyecto social que "avanza inexorablemente hacia el colapso por culpa de una única persona", en referencia a Ramón Gómez Crespo, director de Proxecto Home Galicia. El sindicato no descarta "exigir responsabilidades" al patronato de la fundación, como responsable últimos de la situación. "Si no son capaces de garantizar su viabilidad deben permitir que otras personas asuman las funciones", remata Juan Zas.