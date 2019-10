Renfe dice desconocer el supuesto borrado de datos del Alvia accidentado en Angrois que denuncia un mecánico de Talgo

Renfe “desconoce total y absolutamente los hechos y circunstancias que se mencionan en el documento aportado”. Así acaba de dirigirse la empresa pública a la Audiencia Provincial de A Coruña después de que ésta paralizase el pasado viernes sus deliberaciones sobre el accidente del Alvia en Santiago, en el que en 2013 murieron 80 personas, tras recibir una declaración jurada de un mecánico de Talgo denunciando que pocos minutos después del siniestro fueron borrados datos informáticos sobre posibles averías del tren.

La Audiencia tenía que decidir si avala la propuesta del juez instructor de juzgar ya como responsables del accidente en similar grado al maquinista del tren, Francisco Garzón, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, pero al conocer la denuncia del mecánico paralizó la deliberación y pidió que las partes alegasen lo que considerasen oportuno.

La denuncia formulada por el mecánico más de seis años después del siniestro obtuvo como primera respuesta por parte de la propia Talgo una negación de sus acusaciones sumada a un anuncio de acciones legales contra él. La empresa también señaló que esa persona fue despedida en mayo de 2018. Ahora Renfe, la empresa pública para la que trabajaba Talgo, niega a la Audiencia de A Coruña ser conocedora de los hechos denunciados.

Por su parte, el abogado del imputado de Adif, Andrés Cortabitarte, también ha remitido un escrito a la Audiencia en el que señala que la denuncia del mecánico no afectaría a sus pretensiones de que se le levante la imputación. El director de Adif insiste en que no era competencia suya realizar la evaluación de riesgos de la línea que el instructor considera que debía ser hecha, y que la responsabilidad del accidente fue únicamente del maquinista por no frenar a tiempo.

Pero en sus consideraciones sobre la denuncia que ahora formula el mecánico el cargo de Adif señala que ésta “corrobora que la instrucción ha sido exhaustiva en cuanto a la infraestructura [las vías que dependen de Adif] y no lo ha sido tanto en cuanto al resto de elementos que pudieron incidir en la producción del resultado”. “El tren pertenece al subsistema material rodante, que es competencia de la empresa ferroviaria (Renfe Operadora)”, señala.

La defensa de Cortabitarte pide que, con independencia de lo que se decida sobre la denuncia del mecánico, la Audiencia continúe con su deliberación sobre su propia desimputación.

A la Audiencia también han comunicado sus posturas varias víctimas, que se adhieren a la petición de la plataforma de afectados de que se tome declaración al mecánico y a varios responsables de Talgo para aclarar la veracidad de la denuncia. Lo mismo reclama el abogado del maquinista, que muestra sus dudas sobre la fiabilidad de los peritajes realizados al tren tras el siniestro, en las que no se encontró ningún fallo que pudiese contribuir al descarrilamiento.