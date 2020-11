Abel Caballero: "Cuando consigues ser referente en este planeta en algo tan importante como la navidad conviene mantenerlo"

Abel Caballero (Ponteareas, 1946) atiende a elDiario.es por videoconferencia desde un despacho con vistas al mar en donde el viento entra por la ventana y mueve las banderas institucionales que decoran la estancia. El alcalde vigués cumple a rajatabla todas las medidas de precaución frente al coronavirus y quienes trabajan con él dicen que ha incorporado la distancia social de tal manera que es imposible acercarse a él sin que dé un respingo recuperando centímetros.

Este histórico socialista, formado en Cambridge y curtido en el Partido Comunista, parece haberse convertido en los últimos años en una especie de agitador navideño que impulsa a su ciudad a competir con medio planeta por el brillo y la cantidad de luces que decoran sus calles. El próximo jueves pulsará el interruptor de diez millones y medio de bombillas. Según él mismo asegura, cuando Vigo enciende sus luces "se inicia la navidad en este planeta". Poco más de 50 personas podrán seguir ese acto a pie de atril.

En lo político, Caballero se faja con Feijóo a la mínima oportunidad que se le presenta pero evita entrar en las guerras que empiezan a intuirse en su partido tras el fracaso en las elecciones autonómicas de julio. De Gonzalo Caballero aclara que no forma parte de su burbuja. De Feijóo, que genera "desconcierto" dando opiniones sobre el virus para buscar cada día "su minuto de gloria".

Finalmente enciende las luces de navidad esta semana...

Sí, señor. El próximo jueves a las ocho de la tarde. Lo retrasé unos doce días, dando un poquito de tiempo a que abra la hostelería. Se inicia la navidad en este planeta: Vigo enciende las luces.

Las palabras "salvar la navidad" ¿qué le sugieren?

No le presto demasiada atención al léxico de esa forma. Yo creo que la navidad es una etapa muy característica ligada con un fenómeno cultural importantísimo. Somos cultura cristiana y la navidad es siempre una fiesta muy celebrada. Vigo se implicó mucho en una forma más moderna de entenderla. En una forma más global. Hay una fiesta general y en ella Vigo destaca, es la navidad.

El Centro Europeo de Control de Enfermedades asegura que salvar la navidad podría condenar a Europa a una tercera ola de coronavirus...

Yo nunca uso la frase "salvar la navidad". Nosotros vamos a celebrar la navidad con seguridad COVID mil por cien. De hecho, cancelamos cosas: no trajimos noria, los mercadillos no los hacemos, no hacemos nada en locales cerrados y no habrá Belén. Aquellos lugares en los que se iban a producir aglomeraciones de gente lo quitamos. Vamos a aforar las calles. En Policarpo Sanz el día del encendido pueden caber unas 3.000 personas y habrá entre 50 y 100. Y sentadas, porque la clave no es el aforo, sino también la concentración dentro de la calle. Vamos a aforar 60 calles en la ciudad.

Usted baja los aforos pero lo que no baja son los leds.

Mantendremos los 10 millones y medio de luces.

Mucha electricidad...

Se consume más luz en un campo de fútbol en el desarrollo normal del mes de enero que en todas las navidades de Vigo. Cuatro partidos de fútbol generan más consumo que todas las navidades de Vigo.

¿No cree que hay quien no entiende a qué viene tanta bombilla con la gente encerrada en casa?

Cuando tú consigues ser referente en este planeta en algo tan importante como la navidad conviene mantenerlo porque ya le gustaría a todo el mundo ocupar el sitio de Vigo. Ya le gustaría a Madrid, ya le gustaría a Barcelona, ya le gustaría a Málaga. Ya le gustaría a tantas ciudades en el mundo ocupar el sitio de Vigo. Y lo vamos a seguir ocupando nosotros.

Pero te tengo que decir algo más. La gente no está en casa, la gente está en la calle. Pasea todos los días. ¿Tú sabes lo que me preguntan a mí las familias con niños y niñas? No me preguntan cómo me llamo, me preguntan cuándo enciendo las luces. Le voy a pedir a la gente que el día del encendido no bajen, que lo hagamos de manera escalonada, que van a estar las luces muchos días.

Ser una referencia de la navidad y que haya venido nada menos que Disney el año pasado, haber salido en el New York Times, en The Guardian, en La República y en todos los grandes periódicos del mundo...Por cierto, Madrid encendió, Málaga encendió, Barcelona encendió. Que nosotros lo hacemos mejor, pues sí. Nosotros marcamos la navidad.

Ya que habla de Madrid, ¿qué le parecen esas luces patrióticas con las que se ha despachado el alcalde Almeida?

Las luces de navidad son luces de navidad y la bandera de España es la bandera de España. A la bandera el alcalde de Madrid la podrá respetar y querer tanto como yo, más no. Pero las navidades para mí son las navidades. Que él las entiende con la bandera de España, pues es su derecho.

¿Cómo ve usted a su ciudad tras casi un mes de hostelería cerrada?

Con mucha tristeza. La ciudad está triste. Las ciudades sin la hostelería, con poca gente en los comercios, respiran tristeza. Es cierto que yo avalo el cierre. Cualquier decisión que tome la autoridad sanitaria yo la voy a avalar porque salvaremos vidas. Pero yo estoy deseando que haya condiciones para poder abrir y que le venzamos definitivamente a este terrible virus.

Feijóo está dando a entender que en los próximos días los bares y restaurantes volverán a abrir...

Yo no aventuro nada. En esto obedezco a las autoridades sanitarias.

¿Si le dicen esas autoridades que hay que pasar la navidad con la hostelería cerrada usted lo acepta?

Lo que diga la autoridad sanitaria. Estamos hablando de vivir o morir. Tienen que ser las autoridades sanitarias quienes decidan y a los demás nos gustará más o menos, pero tenemos que asumir lo que digan.

Creo que es bueno que demos todos el mismo mensaje y no generemos expectativas que no sabemos si se van a cumplir. Por eso creo que no es bueno que los políticos vayan dando opiniones. Tenemos que esperar. Yo formo parte del comité interterritorial de salud y siempre insisto en que es bueno que demos todos el mismo mensaje. No es bueno que de repente salga el presidente de la Xunta diciendo "creo que no se debe considerar nosequé a la hora de contabilizar". Mire, primero da la idea en donde se debate y se decide y, si ahí te dicen que sí, lo anuncias. Pero, ¿por qué sacamos hipótesis que pueden no ser aceptadas por la autoridad sanitaria?

¿Cree que Feijóo debería ser más prudente y aprender a estar callado?

Creo que podría ser más prudente y no emitir opiniones porque, si cada uno da opiniones, hay que tener en cuenta que somos 17 comunidades autónomas. Y si dos o tres dan su opinión en cada una, pues ya somos medio centenar de opiniones. Y si los alcaldes damos opiniones, pues tenemos varios miles de opiniones. No es bueno. ¿Por qué se adelantan dando opiniones que a lo mejor no van a ser aceptadas? ¿Para crear confusión? No es bueno. Ahora, si alguien quiere tener su minuto de gloria, que sepa que causa desconcierto.

¿Ha visto el estudio del CIS según el cual el 47% de los españoles no estarían dispuestos a vacunarse tan pronto lleguen las primeras vacunas?

Pues tendremos que convencerles. Y tratar de llevar a la vocación colectiva de la sociedad que vacunarse es lo mejor que se puede hacer. De la vacuna o no salvaremos miles y miles de vidas en los entornos cercanos.

La Xunta acaba de anunciar que se va a gastar un millón de euros para pagar un seguro personal para todos los turistas que vengan a Galicia durante el Xacobeo. ¿Qué le parece?

No entro en eso. Yo entro en que el Xacobeo es una fiesta de una ciudad y sería bueno que hablasen de toda Galicia. A mí de la Xunta me preocupa que no hablan del turismo de Galicia, hablan del turismo del Xacobeo y eso es fundamentalmente Santiago. Pero los demás también tenemos. Yo nunca oí al presidente de la Xunta hablar bien de la navidad de Vigo, al revés, habla mal. Y la navidad de Vigo es una fiesta con tanto derecho como el Xacobeo.

No entro a valorar lo concreto sobre lo que me plantea, pero sí creo que tenemos que esperar al momento para mantener el turismo. Yo sé que estas navidades en Vigo no va a haber gran cantidad de gente. ¿Pero sabes lo que vamos a hacer? Vamos a retransmitir la navidad por streaming y ,si la gente de Barcelona, Madrid, Sevilla Valencia y New York no vienen a Vigo, Vigo va a ir a sus casas.

Al final va usted a aprovechar la coyuntura COVID para ir al cuerpo a cuerpo con Nueva York.

Yo sé que el alcalde de New York está esperando por el encendido de las luces de Vigo.

¿Gonzalo Caballero forma parte de su burbuja?

No. Gonzalo y su familia viven muy cerquita, pero somos convivencia distinta.

No parece muy navideña la pelea que protagonizaron hace unos días el Ayuntamiento de A Coruña con su alcaldesa a la cabeza y el staff orgánico que controla Caballero...

Yo a estas cuestiones internas del partido no les atiendo nada. Ni poco ni mucho. Yo soy alcalde de Vigo. Mi proyecto es esta ciudad. Trasciendo a mi propio partido en la ciudad. En las últimas elecciones yo le dije a la gente que fueran a los colegios electorales, cogieran la papeleta de Vigo y la echaran. Y eso resume la forma en la que yo entiendo la política que se llama Vigo.

Entonces, si le pregunto sobre el futuro que le ve al liderazgo del PSOE gallego, me va a decir que no está usted en eso...

Exactamente. No es una respuesta proforma, es una decisión tomada. Yo hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en el ámbito orgánico en Galicia y que mi papel en la política es la alcaldía de Vigo, la presidencia de la FEMP y mi presencia en la ejecutiva federal del PSOE en Madrid. Ya me parece excesivo. Así que no entro en las cuestiones del partido en Galicia ni opino.

La Xunta ya ha seleccionado los candidatos gallegos a los fondos Next Generation con los que Europa quiere darle una salida económica a la crisis. ¿Los alcaldes también están enviando propuestas o esto lo vehicula la Xunta?

Yo creo que algunas posiciones de protagonismo son más de ocupar espacio que de objetivo de conseguir inversiones. El presidente de la Xunta se reunió con gran parte de la automoción y dijo que tenía una propuesta. Pero nos acaba de decir la ministra de Industria que lo de la automoción lo lleva el Gobierno de España.

Yo no sé absolutamente nada de los proyectos que está presentando Feijóo del ámbito en el que estoy. Me temo que lo que está enviando es un listado de excel y eso no es lo mejor para avalar la solvencia de los proyectos. Y me preocupa que del naval ni siquiera habla. La principal industria naval privada de Europa se llama Barreras y tiene problemas. La Xunta no se está ocupando y es su competencia.

Es esta forma de actuar de Feijóo, que un día dice que tiene 20 proyectos y tres días después tiene 108. Son 108 nombres en un papel excel. Nadie conoce esos proyectos y me aventuro a decir que ni siquiera el Gobierno de España.