Feijóo dará un seguro gratuito a los turistas que visiten Galicia durante el Xacobeo para cubrir los gastos si se contagian de coronavirus

Galicia quiere vender una imagen de destino seguro para el turismo en 2021, un Año Santo en el que preveía, antes de la pandemia, batir récords de viajeros. Entre las medidas de su plan para reactivar el sector, está la contratación de un seguro de forma automática para quienes pernocten en la comunidad y para los peregrinos en tránsito, que pagará el Gobierno gallego. Los visitantes tendrán cubiertos los gastos sanitarios, de transporte y de alojamiento si se contagian de COVID-19. Estarán incluidos la persona afectada y su acompañante y también se aplicará a quienes tengan que guardar una cuarentena.

La Vicepresidencia primera de la Xunta, que tiene las competencias sobre turismo, ha aclarado que se reservará en torno a un millón de euros del presupuestos para 2021 para estos "seguros coronavirus", aunque la partida es ampliable. Canarias adoptó también una medida similar y suscribió una póliza para cubrir los gastos de repatriación, médicos y de estancia en cuarentena para sus turistas. Destinó a este fin 100.000 euros.

En una entrevista en la Cadena SER, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que "no hay problema en ir modulando" los fondos necesarios para pagar los seguros de los visitantes si llegan más de los que se prevén ahora. Las cuentas se están haciendo teniendo en cuenta que en los primeros meses las cifras no serán buenas. A principios de año, ha explicado, solían llegar viajeros de países lejanos, como los asiáticos, algo que no ocurrirá en el arranque de 2021.

El Gobierno gallego está haciendo estimaciones con el número de peregrinos que espera que lleguen y el tipo de riesgo concreto que van a cubrir los seguros. Si la situación mejora, se ampliará el presupuesto. En cualquier caso, la Xunta quiere que la medida funcione desde el 1 de enero. Aunque no ha precisado cómo se formalizarán los seguros, sí ha dicho que será de forma "automática" para los turistas que pernocten en Galicia y los peregrinos que se encuentren dentro de la comunidad. La empresa aseguradora encargada no ha sido seleccionada aún. Para este fin se convocará "en fechas próximas" un concurso público, según la Vicepresidencia primera.

Rueda ha insistido en la idea que la Xunta quiere trasladar de que Galicia "es un destino seguro" y, en Año Santo, "el Camino también tiene que serlo". Los seguros gratuitos para los viajeros son una manera de "demostrarlo con hechos". "Hay que tomar medidas que, antes de la pandemia no hacían falta, pero ahora sí", ha argumentado. El mensaje que quiere lanzar a todos los visitantes, pero en especial a los peregrinos, es que "si vienen y tienen un problema, están cubiertos, ellos y los familiares que tuvieran que venir a acompañarlos".

El Gobierno gallego ve con buenos ojos que el Xacobeo se extienda a 2022. El vicepresidente primero ha recordado que en 2019 se superaron los 300.000 peregrinos y la comunidad "iba camino de batir los récords". La Xunta pide a la Iglesia la prórroga al año siguiente, pero no pierde de vista que en los próximos 12 años habrá tres años santos y "hay que aprovecharlo".

Para 2021 los presupuestos gallegos reservan 35,7 millones de euros para un "plan de choque" para el sector del turismo, dentro del cual se encuentran estos seguros, bonos turísticos y campañas promocionales para actividades termales y en la naturaleza. La Axencia de Turismo de Galicia contará con 112,5 millones de euros, un 52,3% más que en 2020. El crecimiento está muy por encima de la media las cuentas públicas para el próximo ejercicio, que es de un 13,9%, y del gasto en sanidad, que es del 11,6%.