El alcalde de Ourense no dimite y pretende seguir al frente del Gobierno con el apoyo de un único concejal

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no dimite. El regidor ha comparecido este miércoles en rueda de prensa después de que el PP haya dado por roto su acuerdo de Gobierno abandonando las concejalías en las que tenían responsabilidades. Antes del movimiento de los populares Jácome perdió a cinco concejales de su formación, Democracia Ourensana, que le denunciaron ante la Fiscalía por presuntas prácticas corruptas en el manejo del dinero del consistorio. Pese a la soledad, Jácome ha decidido quedarse y no ha tardado en deslizar que buscará el apoyo del PSOE para continuar al frente del poder. Todas las competencias del Gobierno residen ahora en sus manos y en las del único concejal que se ha mantenido fiel a su posición. El inclasificable político no explica como piensa repartir las competencias municipales y se limita a asegurar que su plan pasa por buscar acuerdos puntuales con cada uno de los temas que vayan pasando por el pleno. La ley dificulta la gestión diaria del concello e incluso la convocatoria de plenos, sin el concurso de un número mayor de concejales en la firma de la convocatoria. El alcalde está solo.

La historia política de Jácome bordea la caricatura en la que siempre ha estado inmersa la política ourensana: impulsó a su partido desde una televisión local en la que él era la estrella y el centro de todas las polémicas. Con el ascenso de su formación en las últimas municipales, el PP se quedó sin la alcaldía y el Gobierno de la Diputación pasó a depender de su apoyo. Baltar necesitaba a un diputado provincial para mantenerse en el poder y a Jácome le hacía falta el apoyo del PP para obtener el bastón de mando municipal. El intercambio de cromos se produjo entre quienes durante años habían sido enemigos acérrimos. Ahora ese acuerdo ha saltado por los aires.

Con la crisis desatada, el regidor de Ourense vuelve a señalar al clan Baltar como responsable de "una de las traiciones más épicas de la política municipal española" y asegura que se atará al mástil del concello con el argumento de que "los traidores no pueden ganar esta partida". En una comparecencia telemática celebrada este miércoles Jácome cargó contra quienes consideran los urdidores de un plan para tumbarle. El principal foco de sus iras es José Miguel Caride, antiguo abogado y amigo con quien medró en la política a golpe de denuncias que casi siempre acababan siendo archivadas. Según su relato, el propio Caride le advirtió en una comida a mediados de agosto de que se estaba fraguando una operación policial contra Jácome y le recomendó que dimitiese. Las advertencias se produjeron el pasado 18 de agosto en un restaurante ourensano durante una comida en la que también estaba presente el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar. Según su propio relato, Jácome respondió a quienes le advertían con las siguientes palabras: "Asegúrate de que van a venir a por mí en helicóptero porque si no no me asusto". Dice Jácome que el PP tiene ahora a Caride a sueldo y que les ha garantizado la gobernabilidad de la Diputación. Así las cosas, Jácome decidió llamar al propio Baltar a quien le dijo: "Oye, se te nota mogollón que estás en el ajo".

Por el momento el Partido Popular asegura que la ruptura es temporal. Dicho en otras palabras, si Jácome dimite el acuerdo con democracia Ourensana se mantiene. Pero Jácome no dimite y muy al contrario está dispuesto a no quedarse callado y no medir lo que dice: "La política funciona como la mafia: se basa todo en la lealtad y los papeles no valen". En el capítulo de amenazas el polémico alcalde desliza poseer grabaciones que demuestran la operación por parte de quien era su mano derecha. Contra él, sus enemigos blanden las polémicas adjudicaciones realizadas por la formación Democracia Ourensana para publicitarse en Auria Televisión, el canal propiedad de Jácome. Durante la rueda de prensa de este miércoles el alcalde se jactaba de la atención que está atrayendo el conflicto: "Ahora mismo tenemos 1.100 espectadores siguiendo esta rueda de prensa en directo. Es un récord de audiencia que ni siquiera ha conseguido mi televisión".