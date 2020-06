El conselleiro de Sanidade pide disculpas por el bono a los sanitarios y achaca la iniciativa a Cultura “para reactivar el turismo”

La polvareda levantada por la iniciativa de la Xunta de Galicia de repartir al personal sociosanitario un bono de 250 euros para gastar en bares y restaurantes como recompensa por su papel contra la epidemia de coronavirus no remite. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, pidió disculpas esta mañana por la medida y aseguró que “se explicó mal”. Almuíña se cuidó de achacar repetidamente la idea a a Consellería de Cultura dentro de “un plan de reactivación del turismo”.

“Fue mal explicado. No se trata de una gratificación de la Consellería de Sanidade. Las mejoras para el personal las tratamos en la mesa sectorial con los sindicatos”, afirmó el conselleiro. Entre ellas citó la necesidad de “aumentar la estabilidad” laboral, pero no concretó más. Solo culpó al Gobierno central de no levantar la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo.

Vázquez Almuíña también explicó que en “otros países” se había optado por soluciones “semejantes” aunque dirigidas “a la población general o con otros criterios. Aquí se hizo para un colectivo como el sociosanitario, el que más ha sufrido la crisis [de la COVID-19]”. El responsable de sanidad añadió que le parecía “un criterio acertado” pero insistió en que lo había decidido “otra consellería para un sector muy importante en Galicia como es el turimso”.

Colegios médicos, sindicatos y asociaciónes del sectorcriticaron duramente el bono, anunciado el pasado viernes después de la reunión semanal del Consello da Xunta.