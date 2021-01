Feijóo anuncia la posible “intensificación y ampliación” de las restricciones por coronavirus en “buena parte” de Galicia

La Xunta endurecerá las medidas adoptadas para contener la epidemia de coronavirus. Lo dejó entrever este jueves su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien no descartó “la intensificación y ampliación” de las restricciones en “buena parte” de Galicia. “La tensión hospitalaria crece de manera exponencial”, alertó, “y la situación empeora”. A 21 de enero, en la comunidad hay 16.030 casos activos de COVID, con 135 personas en cuidados intensivos y 744 en planta, cifras equivalentes a los niveles del mes de abril.

“Sabemos que son medidas incómodas, molestas, pero vamos a proseguir”, avisó al término de la reunión semanal de su gabinete, “vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. No tenemos interés en molestar a nadie, nuestro objetivo es salvar vidas”. El propio Feijóo aseguró que la ya considerada tercera ola de la pandemia es “muy superior” a la segunda y “va a ser superior” en hospitalización y UCI a la primera. Los pacientes de coronavirus ocupan el 10% de las plantas hospitalarias gallegas y el 18,2% de las unidades de cuidados intensios, según los datos del Gobierno gallego.

El presidente no detalló en que consistirá esa “intensificación” de las medidas, a pesar de que a inicios de semana su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, puso el foco sobre las terrazas de los bares. En este momento, 116 municipios se encuentran en el considerado “nivel máximo de restricciones”, lo que significa que la hostelería cierra a las 18.00 horas y no puede servir en el interior, y el comercio a las 21.30 horas. Además, sus ciudadanos no pueden salir del término municipal. En otros tres concellos -Arteixo, Viveiro y Xinzo de Limia- los bares ni siquiera están autorizados a abrir: es el nuevo “nivel extremo de restricciones”. En el resto de la comunidad, los hosteleros pueden trabajar en interior al 30% del aforo y los perímetros no están cerrados.

Lo que sí insinuó es que esa herramienta no será un confinamiento. “No vamos a frivolizar con recetas mágicas y fáciles”, dijo en una referencia velada al BNG, que esta semana ha propuesto un confinamiento de toda la población durante dos semanas. “Creo que tenemos que evitar un confinamiento global de la población. Si cumplimos las normas, no tendremos que hacerlo”, añadió después. Feijóo prefiere ahora que el Ministerio de Sanidad le permita adelantar el toque de queda, algo a lo que, de momento, el Gobierno central se niega.

“Plan de rescate” para autónomos

El presidente gallego también anunció un nuevo “plan de rescate” para lo que la Xunta llama “autónomos, microempresas y hostelería”. Tras las movilizaciones de este último sector, que se entiende agraviado por las medidas contra la pandemia, el Gobierno gallego ha redoblado su atención al mismo. Por lo menos en el discurso. “Es uno de los colectivos más afectados”, afirmó Núñez Feijóo, que cuantificó en “un mínimo de 50 millones de euros” las próximas ayudas y en 80 las ya asignadas: “Es muchísimo, pero no es suficiente, porque continúan las restricciones”.

La Xunta quiere que en este “segundo plan de rescate” se impliquen también las diputaciones, aportando el 30% de las subvenciones, y los ayuntamientos el 20%. El resto lo pondría la Administración autonómica. “Pero en los gobiernos locales la respuesta no es homogénea, hay contradicciones”, afeó, aunque admitió el papel al respecto de los entes provinciales de A Coruña -gobernada por PSdeG y BNG- y Ourense -por el PP- o de los municipios de Santiago de Compostela y A Coruña, ambos socialistas.