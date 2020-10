Felipe González carga contra el papel de las comunidades en la pandemia: "Esto parece un puñetero gobierno de taifas"

El paso del expresidente Felipe González por la isla termal de A Toxa (Pontevedra) le sirvió para recetar consenso y amplios acuerdos a las fuerzas políticas ante un momento en que, dijo, los líderes, ya sean económicos, sociales o de partidos, no pueden proveer de certidumbres a la población. Pero también le sirvió para cargar contra el papel de las comunidades durante la pandemia. González consideró que el sistema de gobernanza descentralizada del Estado "tiene que estar habitualmente coordinada, no solo en épocas de crisis" para, a continuación considerar que se ha confundido "la descentralización con centrifugación del poder". "Y esto parece un puñetero gobierno de taifas. No, esto es mi competencia hasta que me veo desbordado y entonces es tu competencia. Pónganse de acuerdo por favor que no tenemos mucho tiempo que perder", criticó.

En una conversación diseñada para analizar los retos económicos que esperan a Iberoamérica en la travesía de la pandemia mundial del coronavirus, González se centró en asentar su tesis a aplicar en España: no se puede hacer un diagnóstico de la crisis, ni por tanto de los caminos de salida, debido a la falta de certezas sobre como va a evolucionar la convivencia con el virus por lo que es preciso generar "una dinámica de pactos que permita adaptarse a esta polícia de la incertidumbre". "Imagínense que nuestros responsables políticos, aquí y en América Latina, buscan la verdad compartida. ¿Variará completamente el panorama? ¿Esperamos ese ataque extemporáneo de lucidez?", cuestionó ante la audiencia del hotel de cinco estrellas en el que se celebra el evento.

Curiosamente, la receta de González coincidía, en el fondo, con la realizada por el otro expresidente del Gobierno presente en el II Foro La Toja, Mariano Rajoy, que unas horas antes mencionaba la necesidad de "ponerse de acuerdo" en sus recomendaciones básicas para abordar una pandemia. Si bien el del Partido Popular ponía la culpa de la falta de acuerdos en el lado del Gobierno de Pedro Sánchez, "por tener la responsabilidad más alta". Por su parte, González dejaba fuera de ese pacto ideal a los "populismos". "La única solución es crear una dinámica de compromisos entre las fuerzas que creen de verdad en el estado de derecho y en los derechos humanos. Los únicos que están siempre seguros de lo que hay que hacer son los más fanáticos", afirmó el expresidente, que se mostró en desacuerdo con el primer paso de gestión de catástrofe mencionada por Rajoy, la creación de una diagnosis. "En 78 años que tengo, nunca, nunca, nunca, he visto una incertidumbre de la magnitud que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo se hace un diagnóstico de la incertidumbre?", cuestionó.

En este punto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que compartía la mesa Retos económicos de Iberoamérica con González y con el economista José Juan Ruiz, apuntó que son "las acciones a corto plazo las que van a depender de la evolución de la crisis" y aseguró que en España "ya había déficits claros y diagnosticados" como una economía "con baja productividad" o un mercado de trabajo que calificó de "disfuncional" que "si antes había que resolverlos, ahora es urgente".