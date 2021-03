Galicia no ampliará las medidas para la hostelería al menos hasta después de Semana Santa

Galicia no ampliará las medidas vigentes en la hostelería para combatir el coronavirus por lo menos hasta después de Semana Santa. Así lo ha comunicado la Xunta a representantes del sector durante un encuentro mantenido este martes y en el que han participado el vicepresidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros de Sanidade y Emprego, Julio García Comesaña y María Jesús Lorenzana. Además, la Dirección Xeral de Saúde Pública ha retirado del registro obligatorio de viajeros a aquellos procedentes de Portugal y Reino Unido.

En esta nueva reunión, Xunta y sector han barajado la posibilidad de seguir avanzando en la desescalada de la hostelería si los datos epidemiológicos son buenos, aunque, en todo caso, "no se relajarán las medidas vigentes hasta después de Semana Santa". Con ello, el Gobierno gallego ya avanza que tanto en la reunión de este martes como en la de la próxima semana no habrá novedades al respecto de más libertad para aforos u horarios, algo que no se tratará hasta el 6 de abril, y siempre que los datos sean positivos.

Durante el encuentro, el sector ha pedido a la Xunta que se incremente la vigilancia policial, sobre todo en los días festivos que se avecinan, para perseguir el incumplimiento de las normas.

La Dirección Xeral de Saúde Pública se ha encargado, por su parte, de actualizar el listado de territorios que los viajeros deben notificar a la Xunta cuando visiten Galicia. Como principales novedades, cabe mencionar que Portugal y Reino Unido se retiran del listado, en el que sin embargo entran más países europeos como Alemania.

En cuanto al resto de territorios del Estado español que los viajeros tienen que comunicar, la resolución que este martes publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) incluye ahora seis comunidades, frente a las siete que figuraban hasta el momento. Así, tras la salida de Aragón, tan solo son de notificación obligatoria la vecina Asturias, Cataluña, Ceuta, la Comunidad de Madrid, Melilla y País Vasco.