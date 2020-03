El movimiento feminista lanza en Verín la protesta contra los recortes sanitarios de Feijóo

Desde la frontera de Galicia, Verín se ha convertido este domingo en el punto de confluencia de los feminismos que impulsan las reivindicación el 8 de marzo. Las más de 8.000 personas que, según la organización, viajaron ayer hasta Verín para dar cuerpo a la manifestación unitaria convocada por Galegas8M escenificaron una defensa más del acceso a servicios sanitarios básicos que comenzó con el cierre del paritorio de Verín por parte de la Xunta a finales del pasado año y que protagonizó otra gran protesta en la capital gallega el pasado nueve de febrero. Un éxito de movilización de las mujeres de la comarca, que forzaron a Alberto Núñez Feijóo a rectificar su política y reabrir el paritorio al tiempo que pusieron de nuevo los recortes de la sanidad pública encima de la mesa, quisieron repetir este 1M.

“Estaremos vigilantes, porque lo que aconteció en Verín puede repetirse en cualquier otra zona del país", indican desde la organización, que destaca la "lucha ejemplar desempeñada frente a la privatización y precarización de los servicios públicos de salud". El lema de la marcha vinculaba el cierre del paritorio con la búsqueda de la visualización del trabajo invisible que recae sobre las mujeres: ‘Sin cuidados no hay vida’. Mientras, a 70 kilómetros de distancia, el presidente de la Xunta y candidato del PP intervenía en un mitin en Ourense, acompañado por Pablo Casado y Mariano Rajoy. En ese acto político, el candidato del PP afirmó que su compromiso con Galicia le había llevado a rechazar cargos tanto en el gobierno central como en su partido. Unos días antes, el presidente de la Xunta ya había repartido culpas, a PSOE y Podemos, por los 2.500 profesionales que faltan en la sanidad gallega. El resto de candidatos y candidatas de todas las fuerzas de la oposición progresista a la Xunta, sin embargo, se dejaron ver en la protesta.

Verín, con una población en torno a los 13.000 habitantes, se convirtió en ejemplo de la defensa de los servicios públicos fuera de las áreas que más población concentran, pero también de la existencia de un feminismo en la Galicia rural. Al ritmo de tambores hasta la plaza principal de la localidad se corearon gritos como "Se as labregas non plantan, a cidade non xanta", mientras que los tractores que también se sumaron a la marcha se colgaban el cartel de “desbrozando el patriarcado”. Un recuerdo al papel fundamental de la agricultura y la ganadería para el sostenimiento de la sociedad: "En el ámbito de los cuidados la mujer rural es un referente: cuidan de la tierra, cuidan de los suyos y de todo", destacó Puri, de Galegas8M.

Fue el primer acto de una semana de movilización que culminará, el próximo domingo 8 de marzo, con las protestas convocadas en todas las ciudades y pueblos. Este año no convocan a huelga feminista para centrar el mensaje en los cuidados, como se definen a todos los trabajos, realizados mayoritariamente por mujeres, que muchas veces no cuentan con reconocimiento y casi siempre de forma "invisible". "La mayor parte del trabajo de los cuidados se realiza sin ningún tipo de remuneración, pese a que la gratuidad de su labor ahorra costes a sanidad, cuidado de los niños, del hogar, de las personas con dependencia, del trabajo en la tierra", como destacó la organización al inicio de la marcha. "Y cuando estos trabajos son remunerados, se realizan en condiciones de precariedad y son infravalorados tanto social como económicamente", añaden. El objetivo de la movilización es "sacar a la calle lo que queda oculto en nuestras casas, exigiendo responsabilidad social y colectiva en el cuidado del territorio y del medio ambiente, exigiendo también que se reconozcan los cuidados como un bien social no valorado", remarcan.