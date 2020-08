La oposición de Ourense tacha al alcalde de "irresponsable" por mantener un pleno y no activar ningún protocolo tras el positivo de un asesor

Los partidos de la oposición en el ayuntamiento de Ourense se han plantado y no han acudido al pleno municipal previso para esta mañana en señal de protesta por como el Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome ha gestionado el positivo por coronavirus de uno de sus asesores. PSOE, BNG y Ciudadanos tachan de "irresponsable" la actitud del alcalde por mantener la convocatoria del pleno de la corporación y por no "activar los protocolos" sanitarios en el ayuntamiento.

Por su parte, el regidor -que lidera un gobierno de coalición entre Democracia Ourensana y el Partido Popular- ha asegurado al inicio de la reunión que las autoridades sanitarias, a través de una "coordinadora COVID", le aseguraron que no era necesario activar un protocolo en el ámbito laboral de la persona que ha dado positivo en la prueba PCR "porque no hubo contacto estrecho" con otro personal del ayuntamiento. "Dicen que no hay ninguna causa para impedir la actividad laboral normal", afirmó Jácome quien criticó a la oposición por no haber acudido al Pleno "sin tener ningún motivo".

La oposición considera que, en sus tareas diarias, el trabajador "se mezcla constantemente" con persoal, visitantes y se mueve por el edificio. "Esto no da lugar a nada, ni siquiera a la suspensión cautelar del pleno. Lo peor es que los funcionarios siguen trabajando a pesar de que tuvieron contacto con la persona infectada. No podemos ser tan irresponsables", afirmó el portavoz del PSOE, Rafael Villarino. En este sentido, también el representande de Ciudadanos, Pepe Araújo, señaló que la actuación del alcalde deja "una situación de inseguridad terrible" y pidió la intervención de "Feijóo, Baltar o el PP" para ver si "son capaces de darle un toque de dignidad a esta ciudad". Por su parte, Luís Seara, del BNG, consideró que la actuación de Jácome es "absolutamente irresponsable" y que envía un mensaje "equívoco a la ciudadanía" porque los reprensetantes publicos hacen "lo que les da la gana con absoluto desprecio a los protocolos".