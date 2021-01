La Xunta deja a los comercios de productos de limpieza y desinfección fuera de las actividades esenciales que pueden abrir hasta más tarde

Hasta 25 veces aparecen las palabras limpieza, desinfección e higiene en la orden del Diario Oficial de Galicia (DOG) que establece las restricciones vigentes. Pese a ello, entre las tiendas consideradas esenciales y que pueden abrir hasta más tarde no se incluyen las que venden productos de limpieza e higiene. Dani Rocha, propietario de un comercio de este tipo bienes, lo atribuye a un error, pero protesta porque sus peticiones y las de sus compañeros para que el Gobierno gallego lo enmiende no han encontrado respuesta.

Galicia cierra bibliotecas y museos mientras mantiene abiertas las iglesias y permite la caza

Saber más

"No estamos pidiendo nada extraordinario. Ni siquiera pedimos ayudas, sino que se nos deje vender", resume Rocha, dueño de la tienda 'La revolución de los graneles' en A Coruña, dentro de la alianza de establecimientos 4eco. Cuando el pasado martes, cerca ya de las 23.00 horas, él y otros compañeros pudieron por fin leer el DOG recién publicado con las nuevas restricciones, se sorprendieron al no encontrar sus comercios entre los esenciales, junto con los de alimentación, las farmacias o las gasolineras.

Durante el confinamiento de la pasada primavera sí estuvieron abiertos. Ahora ven limitada su actividad y deben bajar la persiana a las 18.00 horas, cuando muchos ciudadanos no han salido aún de trabajar. El resto de comercios esenciales pueden mantenerse abiertos hasta las 21.30.

Rocha se acercó estos días a un supermercado de una cadena para comprobar que venden productos de limpieza hasta su hora de cierre. "Obligas a los clientes a comprar en esas superficies. Cuando un comercio local compite con una gran superficie, lo hace con una mano atrás por una cuestión de tamaño. ¡Que la Xunta no me agarre la otra también!", reclama. En su caso, ve recortadas las horas en las que suele tener más afluencia y nota que algunos de los clientes van "por la causa, por apoyar", pero no cree que esto se pueda mantener tres semanas o las que finalmente duren las medidas.

Comprende y se muestra de acuerdo con "los esfuerzos que sean necesarios" contra la pandemia, pero este lo ve "estéril" y negativo para una actividad que no estaba afrontando un buen mes de enero.

Rocha se ha puesto en contacto por varias vías con la Xunta, pero se ha encontrado con que lo derivan de un departamento a otro y el proceso termina con un funcionario ofreciéndole una dirección de correo electrónico genérica a la que escribir. Ni él ni otros propietarios de tiendas en la misma situación han obtenido por el momento una respuesta. Apunta que sus productos son, además, más respetuosos con el medio ambiente porque son altamente biodegradables y ahorran el uso de plásticos y envases.

También ha contactado con distintas formaciones políticas para exponerles su situación y pedir su intermediación. Por el momento, tampoco estas gestiones han tenido resultados prácticos.