La Xunta de Galicia vacunó a la consejera delegada de las residencias DomusVi

Josefina Fernández, consejera delegada para España de Domusvi ya no tiene que preocuparse de contraer el coronavirus, causa de la muerte de más de 2.600 de los usuarios de sus residencias solo en España, según los datos de la compañía a los que ha podido acceder elDiario.es. La Xunta de Galicia vacunó a Fernández el pasado 8 de enero en uno de los centros que la compañía posee en Vigo. Poco más de 20 días después recibió la segunda dosis, consiguiendo con ello la inmunización completa.

Josefina Fernández no acudió en solitario a vacunarse. Lo hizo acompañada de su hermano, Pedro Fernández, que forma parte de la cúpula directiva de la empresa, con responsabilidades de gestión de zona en las residencias que el grupo tiene en la provincia de Pontevedra. Según la administración que dirige Feijóo ninguno de los dos figuraba en los primeros listados que DomusVi remitió a la administración gallega reclamando vacunas.

DomusVi ha confirmado a elDiario.es que la vacunación se produjo el pasado 8 de enero y la segunda dosis fue suministrada a finales de ese mismo mes. Según fuentes de la compañía, "Fernández visita de manera continuada los centros de la compañía estando en constante contacto con las personas residentes". Las mismas fuentes afirman que "su deseo es el de poder seguir ejerciendo esa labor sobre el terreno" y por ello "procedió a vacunarse siguiendo la recomendación de los médicos de DomusVi, con el objetivo principal de preservar la salud de la plantilla y los residentes".

En cuanto al hermano de la máxima dirigente de DomusVI, la empresa asegura: "Su oficina se encuentra situada en la residencia de DomusVi Vigo Salesas, lo cual le lleva a esta en constante contacto tanto con la plantilla como con las personas residentes del centro".

El proceso de vacunación de las residencias en Galicia está reglado por un listado de nombres que elabora la Xunta de Galicia, tras recibir la propuesta que le envían los centros asistenciales. En una de ellas también se coló la alcaldesa popular de Boimorto, María Xesús Novo, que continúa en el cargo.

Preguntada por esta redacción, la consellería de Sanidade de la Xunta explica la vacunación de esta directiva y su hermano con los siguientes argumentos: "La residencia DomusVi Vigo incluyó en la lista de sus trabajadores para recibir la vacuna a su consejera delegada, que no figuraba inicialmente en la relación de personal que manejaba la Xunta. Lo mismo sucede con su hermano, que es director de la zona Galicia Sur de DomusVi. Entendemos que DomusVi interpreta que ambos forman parte del equipo de esta residencia y que deberían ser vacunados. De todos modos esperamos que la residencia de las explicaciones pertinentes".

DomusVi y el PP

A la hora de barajar las cifras generales de DomusVi todo es elevado: poseen 202 centros y residencias en España, cuentan con 22.527 trabajadores y atienden a 36.577 personas en residencias y centros de día. La relación de esta compañía con los poderes públicos es muy estrecha y así lo señalan sus balances; en 2019 más de la mitad de sus plazas (51,59%) dependían de algún concierto con administraciones, por lo que la mayor parte de sus ingresos proceden directamente del erario público.

El perfil de Josefina Fernández también responde a ese retrato general de cercanía al poder. Se trata de una empresaria muy ligada al Partido Popular de Galicia que dirige Alberto Núñez Feijóo. Ha recibido premios en varias ocasiones de manos de los principales dirigente del Gobierno gallego. El actual vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, le entregó en 2019 el "Galicia Global", un galardón impulsado por la Asociación Española de Directivos cuya entrega se celebró en la Cidade da Cultura en un acto que finalizó con un cóctel de mediodía y en el que la Xunta figuraba en los carteles como partner del evento. Tres años antes, en 2016, había sido el propio Feijóo el que rodeó el cuello de Josefina Fernández para imponerle la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia. De aquel acto con el líder del PP gallego salieron muchas de las fotografías que ahora ilustran informaciones sobre el papel de Fernández en su desempeño empresarial y sus relaciones con el poder político.

La relación con el Partido Popular de Galicia se hizo evidente el pasado mes de noviembre cuando Josefina Fernández se vio obligada a comparecer en una comisión del Parlamento de Galicia que estudiaba la reconstrucción para la era Post-COVID. La oposición estaba esperando a la CEO del principal grupo de residencias en España pero el PP tenía preparada la defensa. Durante el debate, los portavoces del Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista protestaron porque la empresaria de la geriatría privada no estaba contestando sus preguntas. Frente a la protesta, el presidente de la Comisión parlamentaria, Diego Calvo (PP), contestó pidiendo perdón a la empresaria: "Le pido disculpas en nombre del Parlamento de Galicia". El presidente de aquella comisión aclararía minutos más tarde que si algún diputado no se sentía representado por esa petición de disculpas generalizada a la jefa de DomusVi podía no hacer suyas esas palabras.