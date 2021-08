El PP impide con sus votos que Feijóo dé explicaciones en el Parlamento tras el varapalo judicial por el certificado COVID en la hostelería

La diputación permanente del Parlamento gallego ha rechazado, con los votos en contra del PP, la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para dar explicaciones después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbase la obligación de presentar el certificado COVID para entrar en algunos locales de hostelería. Los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, reclamaban un pleno extraordinario para que se pronunciase el jefe del Ejecutivo gallego. La petición partió de la formación nacionalista, que exigía que Feijóo asumiese errores, se disculpase y depurase responsabilidades por lo que calificó de "chapuza legal y atropello de derechos".

La Xunta anuncia un sistema de aforos en la hostelería que no tendrá en cuenta las cifras de la COVID

Saber más

La Justicia rechazó en un auto que se pudiese exigir a los clientes presentar un documento que acreditase que estaban vacunados, que habían superado la infección o que habían dado negativo en una prueba diagnóstica. Los jueces consideraron que la medida era una "demonización" del sector y que no era "idónea", puesto que no impedía los contagios, ni tenía una eficacia demostrada. La reacción de la Xunta fue primero reducir los aforos en los locales de hostelería y volver a ampliarlos solo un día después de que entrasen en vigor las actualizaciones. Unos días después anunció que a principios de septiembre empezará a funcionar un sistema de capacidades máximas permitidas que no tendrá en cuenta la evolución de la pandemia, sino las medidas de distancia, ventilación y limpieza de cada establecimiento.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, se refirió en el debate de este miércoles al uso del certificado COVID para la hostelería como una "ilegalidad frenada" por los tribunales. Ha pedido que Feijóo ponga fin a sus vacaciones y "dé respuesta a los gallegos" porque está "escondido".

En su turno, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, aprovechó para defender la medida tumbada por los tribunales: "No fue improvisada". En contra de los argumentos dados por el TSXG, aformó que estaba "justificada epidemiológicamente" y era "limitada en el tiempo".