El PP, preocupado por el paradero de la estatua de Millán-Astray retirada de A Coruña en 2010

Al Partido Popular de A Coruña le preocupa el paradero de la estatua de Millán-Astray, fundador de la Legión, cabeza visible del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria creado en 1937, procurador en las Cortes franquistas y autor de la frase "¡viva la muerte! ¡muera la inteligencia!" ante Unamuno al estallar la Guerra Civil, durante la que se destacó en la propaganda del bando fascista. Su portavoz en el pleno municipal, Rosa Gallego, registró el 19 de noviembre dos preguntas escritas para interesarse por su localización.

"¿Dónde se encuentra en la actualidad la estatua de Millán-Astray (A Coruña, 1879-Madrid, 1954), retirada de la plaza del mismo nombre en el año 2010 (ahora Plaza de Las Atochas)?", dice la primera de ellas. La escultura fue instalada en el centro de la ciudad en 1970, cuando se cumplía medio siglo de la constitución de la Legión Española. Tres metros de altura y 600 kilógramos de peso en bronce necesitó el escultor Xoán Piñeiro (Cangas, 1920–Porriño, 1980) para realizarla. Un acuerdo plenario en 2009, apoyado en la Ley de Memoria Histórica, consumó al año siguiente su retirada. Gobernaba una coalición de PSdeG y BNG, que revocaron así la inacción de décadas de otro socialista, Francisco Vázquez, en lo que respecta a la memoria histórica.

La operación la ratificó en mayo de 2012 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al desestimar un recurso en contra de la Asociación Cultural y Deportiva Veteranos de la Legión. El fallo judicial, que publicó en su día el periódico local La Opinión, afeaba entonces a los recurrentes que no razonaban por qué Millán Astray debería excluirse de cumplir una ley que "reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura". El mismo tribunal revocó en 2013 el título de hijo predilecto del militar franquista. El pleno había acordado eliminarlo, con la oposición encendida de un PP entonces liderado por Carlos Negreira –de "coruñés de pro, de toda la vida", tildó al fundador de la Legión– pero un recurso de la familia de Millán-Astray obligó a restituirlo. Hasta que el Superior dio finalmente la razón a la apelación de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica.

Pasaría todavía un tiempo antes de que el Ayuntamiento coruñés completase la recuperación del lugar donde había estado la estatua. Fue ya Marea Atlántica, con Xulio Ferreiro como alcalde, la que cambió el nombre de la plaza, que ahora se llama de As Atochas, en octubre de 2015. La peripecia de la estatua no acabó. La derecha no se resigna a la ley, y el Ayuntamiento de Ceuta, también en manos del Partido Popular, la reclamó a A Coruña el año pasado para "dar realce" al centenario de la Legión. La actual alcaldesa de la urbe gallega, la socialista Inés Rey, se negó.

"Si la estatua de Millán-Astray fue retirada de nuestra ciudad, de ningún modo se le va a ceder a ninguna otra administración para su exhibición. Desde el gobierno local de A Coruña defendemos la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y cualquier otra administración que piense que está por encima de la ley está equivocada", dijo Rey.

El PP y la Plataforma Patriótica Millán-Astray, a la que están vinculadas unas 30 asociaciones de legionarios, no solo se han interesado por el lugar donde se guarda el homenaje en bronce al legionario franquista. La segunda pregunta dirigida a la alcaldesa de A Coruña se hace eco de las informaciones difundidas por la mencionada plataforma, y recogidas por el diario La Razón, según las cuales la se estatua se habría fundido. "¿Son ciertas las noticias aparecidas en prensa en las que se dice que la estatua ha sido fundida o destruida?", inquiere Rosa Gallego.

La Plataforma Millán-Astray había acusado al Gobierno local coruñés de mantener "secuestrada" la estatua "en un almacén municipal" y asegura que por ello ha presentado quejas ante la Valedora do Pobo.