El presidente de la Xunta dice desconocer por qué su administración se gasta 2,5 millones de euros en el concierto de Muse

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dice que no sabe cuánto dinero destina su gobierno a apoyar la celebración del concierto de Muse en Vigo este jueves y cuáles son los elementos que explican que ese patrocinio público se eleve a 2,5 millones de euros: “Desconozco las cifras concretas. No me ocupo específicamente de eso”. El documento en el que figura esa cantidad, recién publicado en la plataforma de contratos de la administración autonómica gallega, especifica que el procedimiento es negociado sin publicidad y que el departamento que lo formaliza es la Axencia Turismo de Galicia, un ente que depende directamente de Rueda. El jefe del Gobierno gallego se llevó consigo las competencias sobre turismo cuando relevó a Alberto Núñez Feijóo y ha hecho del Xacobeo uno de los valores centrales de su gestión.

En respuesta a una pregunta por los motivos que han elevado desde los 1,2 millones de euros que se difundió hace unos meses a 2,5 millones de euros la cantidad que la Xunta va a poner para el evento, Rueda manifestó que en los contratos de la administración pública “hay un precio inicial y un precio definitivo”. Las cifras, dijo, dependen de los cachés de los artistas, de los recintos en los que se celebren y “de muchas cosas”: “Hay variables que inciden en el precio que desconozco pero son perfectamente explicables”.

El concierto de Muse se celebrará en Vigo, en el estadio de Balaídos, pero el camino hasta confirmar el recinto fue tortuoso y la organización del espectáculo terminó convertida en un arma política. Con el trasfondo de las elecciones municipales que se celebrarán en 2023, Xunta y Ayuntamiento se enzarzaron en una disputa sobre un concierto sobre el que planeó la posibilidad de llevarlo a otra ciudad. El Gobierno gallego argumentaba que el estadio municipal en el que juega el Celta era, por capacidad, el único lugar posible y el alcalde, Abel Caballero, replicaba que las obras lo imposibilitaban. Finalmente la polémica se cerró con la autorización para levantar el escenario sobre el césped. Vigo es desde hace varias legislaturas una plaza en la que Caballero gana las elecciones con holgura y en la que el PP trata de remontar su peor resultado histórico, los cuatro concejales logrados en 2019.

Tampoco aclaró Rueda quién se anotará los ingresos extra por la puesta a la venta de otras 2.000 entradas esta semana a última hora para ver a Muse en Vigo. “Seguro que van a disminuir el acuerdo porque siempre funciona así”, manifestó. Este incremento repentino elevará el aforo total hasta las 17.000 personas. La venta fue inmediata. La propia delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, informó de que se agotaron todas en “tres minutos”. Se vendieron a 65 euros más los gastos de gestión, de modo que los ingresos extra rondan los 130.000 euros.