El presidente de la Xunta reafirma su respaldo a que el PP pacte con Vox: “No sería imposible si fuese necesario”

En la jornada de las elecciones autonómicas andaluzas y ante la posibilidad de que los resultados obliguen al PP a buscar pactos para gobernar en la Junta, el presidente de la Xunta y del PP en Galicia, Alfonso Rueda, ha reafirmado su respaldo a llegar a acuerdos con Vox: “No sería imposible si fuese necesario”.

En una entrevista con la Cadena Ser, Rueda, que no ha participado en la campaña andaluza, ha insistido en los argumentos dados por su partido y por su jefe de filas en el ámbito estatal. Lo que les “gustaría” es que Juanma Moreno pueda gobernar en solitario, pero no rechazan un pacto con la ultraderecha, como ya ocurrió en Castilla y León. Entonces Rueda dio los mismos motivos que Alberto Núñez Feijóo para no oponerse, señaló que la decisión la había tomado Alfonso Fernández Mañueco e intentó poner la responsabilidad sobre los hombros del PSOE por no abstenerse.

Gobernar en solitario, añadió el presidente gallego, es “lo que permite ejecutar el programa”. Pero si hay que llegar a acuerdos con otras formaciones, opina que lo que no puede hacer el PP es “renunciar a cosas fundamentales”. Cree que en Castilla y León no hubo tal renuncia, aunque a renglón seguido ha admitido que hay declaraciones de los socios de su partido que desaprueba: “Escucho cosas que no me gustan”.

Entre las cuestiones que defiende la ultraderecha y que Mañueco asumió en su investidura están el concepto de violencia intrafamiliar, referirse a la “inmigración ordenada” y eludir el concepto de Memoria Histórica.

Sobre la que será su primera cita con las urnas como líder del PP gallego, las municipales previstas para mayo del año que viene, Rueda ha manifestado que confía en consolidarse, que “es gobernar bien”, para entonces y acepta que todas las elecciones suponen un examen para quien dirige un partido: “Quien diga que no se está engañando a sí mismo”.