¿Quieres ayudas? Llevas ayudas

Día diez de la campaña y seguimos hablando del debate de la CRTVG. Menos mal que no quieren organizar más, por mucho que la Junta Electoral insista, porque visto lo visto con uno basta para varios días.

Desde el debate, el PP le ha cogido gusto al programa del BNG. Lo saca a pasear en cuanto mitin hacen. Creo que acaban de descubrir que el Bloque Nacionalista Galego es un bloque de partidos, es nacionalista y no tengo claro si lo de ser gallego también les ha pillado por sorpresa o eso ya lo esperaban. Es bien curioso que antes del debate el PP apenas reparase en Ana Pontón. Dice mi amigo Luís Pardo, que está atento a esas cosas, que en el primer gran mitin de campaña, en la plaza de toros de Pontevedra, Rueda ni se molestó en mencionar a la candidata del BNG por su nombre. Ahora no se la saca de la boca, parece que el programa electoral del Bloque, que ya era público y difundido por ellos mismos semanas antes de que a Rueda le diese por leerlo, ha exorcizado la ley de amnistía, el Falcon y el mismísimo Pedro Sánchez por arte de magia.

La otra gran consecuencia del debate fue que, ya entrado febrero, han vuelto las rebajas. Todo comenzó cuando el Consello de la Xunta decidió adelantar diez meses el pago del complemento de las pensiones no contributivas, y debieron pensar: “Esto son 37.000 votantes potenciales contentos”, y se vinieron arriba. Desde el debate, el gobierno de Alfonso Rueda se ha apurado a aprobar ayudas para comprar viviendas, ayudas para paliar las zonas de sombra de la TDT, ayudas para la inmersión lingüística (en inglés, malpensados, que hacerla en gallego es cosa de terroristas), ayudas para placas solares, ayudas para contratar gente joven en el campo del I+D+i, ayudas para comprar electrodomésticos... y estas que menciono son solo unas pocas. Si hacemos la suma de todos los gallegos y gallegas que se pueden beneficiar de por lo menos una de esas ayudas, yo calculo que el total debe estar alrededor de los 39 escaños, mira tú.

Lo malo es que con tanto firmar convocatorias de ayudas para el Diario Oficial de Galicia, el presidente se ha quedado sin tiempo para otras cosas, como debates o entrevistas. Decíamos el otro día que había rechazado (por la vía del silencio administrativo) la invitación de la Ser para debatir con la líder de la oposición, y también el debate que la Televisión Española les propuso a las tres fuerzas parlamentarias. Después del lunes, pensé que quizás le había cogido miedo a Ana Pontón, que le hizo preguntas incómodas sobre la pancarta de Galicia Bilingüe, pero es que tampoco quiere hablar con Julia Otero, que también es gallega y muy simpática. Ni con este periódico desde el que escribo. Aún va a tener razón Xosé Manuel Beiras en que nuestro presidente es un cobarde y por eso ha venido Feijóo de Madrid a aguijonear al personal en los mítines mientras él se queda en un discreto segundo plano. O eso o que el PP, por lo que sea, ya no quiere que Rueda hable con nadie hasta el día 18.

No sé a ustedes, pero a mí me resulta difícil imaginar otro candidato que a una semana de las elecciones no quiere aprovechar todas las oportunidades que se le presentan para explicar su programa. Quizás si en las entrevistas le dejasen explicar el programa del Bloque...