La Radio Galega da voz a un abogado que pide “cariño” para Santi Mina y asegura que “tuvo una mala noche”

La Radio Galega, de capital 100% público, dio voz este miércoles al abogado Pablo Viana, que defendió al jugador de fútbol Santi Mina y sus posibilidades de seguir jugando en el Celta de Vigo a pesar de haber sido condenado por un delito de abuso sexual. El letrado fue contactado por el programa deportivo Zona Mixta, que se emite diariamente entre las 15.00 y las 16.00 horas. Viana inició su intervención reconociendo que aún no se había leído la sentencia que condena al jugador pero no dudó en concluir que cuando abusó de la joven que lo denunció lo hizo porque había tenido “una mala noche”. Según su relato, la víctima se quiso aprovechar el futbolista y no al contrario.

Condenado a cuatro años de prisión el futbolista del Celta de Vigo Santi Mina por abuso sexual

Saber más

Durante la conversación el letrado no fue reconvenido en ningún momento por el presentador del programa. Es más, en su alegato final el abogado dijo: “Esto ha sido una mala tarde, una mala noche, una mala borrachera, un error. Y por el otro lado hay gente que se aprovecha de que enfrente tienen a Santi Mina”. Tras esas palabras el presentador de la cadena pública apuntilló: “Es la explicación que buscábamos. Muchas gracias”.

La entrevista con el letrado ocupó en antena un espacio cercano a los 10 minutos. Durante ese tiempo el abogado dijo lo siguiente sobre el agresor sexual: “Es una persona que está en un momento delicado y que se ha dejado la piel por el club. No creo que en este momento lo mejor sea apartarlo. No tiene demasiada justificación”.

Además aseguró que el futbolista debería haber llegado a un acuerdo económico con la víctima. Esa idea es la que la web del canal autonómico mantiene a día de hoy activa en internet para quien quiera escuchar la entrevista íntegra: “Ha sido un craso error llegar hasta el acto del juicio oral. El jugador tenía que haber meditado la posibilidad de un acuerdo por muchos miles de euros que le hayan pedido”. El caso es que Mina sí intentó ese acuerdo: 400.000 euros a cambio de silencio.

La única pega del conductor del programa a las ideas del abogado se produjo en torno a la hipótesis de que el condenado pueda volver a pisar el campo de fútbol. “Es muy difícil pensar en ver a Santi Mina jugar partidos de ahora en adelante con lo que le puedan decir desde las gradas”. El letrado respondió de inmediato: “La gente debe reeducarse. Tienes que respetar al jugador que está ejerciendo su profesión. Si en los campos le llaman tal y tal pues eso tendrá que ser objeto de sanciones al club que permita en su grada ese tipo de cánticos. Será cuestión del jugador decidir si puede jugar o no con esa presión”.

Viana también se mostró en contra de que el Celta de Vigo decida despedir al jugador: “Es anticipado. Por el cariño y el trato que le debes dar a un jugador en esta situación” .