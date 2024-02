La receta gallega de Feijóo: “Concentrar el voto en el PP frena al independentismo y arrincona al sanchismo”

Alberto Núñez Feijóo presidirá mañana el comité ejecutivo del PP. Según dijo, será entonces cuando haga una “lectura nacional” de lo sucedido en las elecciones autonómicas del 18F, porque este lunes, en que acudió a Santiago a la junta directiva del PPdeG era, según dijo “el día de Galicia”. Sin embargo, en su discurso no evitó una lectura en clave estatal de “la receta” que deja la mayoría absoluta de Alfonso Rueda. “Concentre usted el voto en el PP: frenaremos el independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo”. “Galicia ha enseñado a Sánchez lo que piensa de su gobierno”, añadió.

El presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de “entregarse a los nacionalismos” y llevar así al PSOE a la “irrelevancia política”, donde ya sitúa a Sumar y Yolanda Díaz. En el caso de los socialistas, no sucede “sólo en Galicia, sino en buena parte de las comunidades autónomas, y todo para salvar la presidencia del Gobierno”. Frente a esa actitud, contrapuso la suya. “Entre la presidencia y el partido, yo prefiero el partido; prefiero tener presidentes de comunidades autónomas. Cuando eliges tú y por encima de nadie, tú y nadie más que tú, inmediatamente pierde sentido la política.”

El líder de la oposición, que dispuso de una caravana propia en la campaña de las elecciones gallegas y participó, según sus propias cuentas, en unos 40 actos, “sabía perfectamente” que lo iban a juzgar si el PPdeG, “mi partido”, no obtenía la mayoría absoluta. “Lo sabía desde el primer instante, antes incluso de ser convocadas, pero he participado en todos los actos que me han mandado”. Lo hizo, dijo, porque “es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido al que pertenece y a que se desgaste nuestro país”. Por eso, “volvería a hacer lo que hice”, sabiendo “la oportunidad y los riesgos que asumía”.

“Matrícula de honor” para Rueda

Feijóo otorgó a su sucesor, Alfonso Rueda, una “matrícula de honor” en su examen, las primeras elecciones autonómicas a las que concurre como candidato tras heredar la presidencia de la Xunta. “Hemos ganado contra todo y contra todos”, lo que incluyó “las mentiras, manipulaciones, insidias, todo el barro volcado” en una campaña “que querían que fuese un plebiscito”.

Para el líder popular no hay “mejor forma de celebrar” el segundo aniversario de la convocatoria del Congreso en la que fue elegido presidente del partido que esta victoria en Galicia. Recordó lo sucedido, cuando su predecesor, Pablo Casado, fue defenestrado por denunciar los supuestos negocios irregulares del hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, una situación que rememoró como “un atasco en nuestra organización”.

Aseguró que obtener cinco mayorías abosolutas consecutivas -las cuatro que consiguió él más la de Rueda- es algo que “no se da en ninguna región de Europa” y elevó al ganador de las elecciones a “barón con b” del partido. “Necesitábamos celebrar una junta directiva como esta para hacer historia; necesitábamos que Rueda ganase porque ésta era una campaña singular”, señaló, recordando cómo, hace cuatro años, a Pedro Sánchez “se le estropeó el Falcon” y por eso no acudió al mitin de cierre del PSOE, pero en esta ocasión “el Falcon nunca le fallaba: venía un día, volvía al siguiente”.

Alfonso Rueda reivindica “la dignidad” de una Galicia “que dará muchas alegrías”

Antes de Feijóo intervino el presidente in pectore de la Xunta, Alfonso Rueda, quien en una larga sucesión de agradecimientos incluyó uno específico a su predecesor: “Esta victoria fue tuya por muchísimas razones y ya verás cómo más pronto que tarde, cuando seas presidente, Galicia será una pieza decisiva con un apoyo enorme”.

El líder del PPdeG insistió en que la victoria en Galicia manda “un mensaje a España”. “Creo que ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas. Ni queremos ni vamos a admitir chantajes, ni privilegios. Lo que queremos es que Pedro Sánchez, los nacionalismos y el independentismo lo entiendan: queremos dignidad para Galicia por encima de todo y mandamos este mensaje contundente”. Mirando siempre al conjunto del Estado, añadió: “Galicia va a dar muchas alegrías”.

Pese a su mano tendida y su afirmación constante de que gobernará “para todos, no sólo para los que nos votaron”, no bajó el listón en los ataques a la oposición, “los irresponsables de siempre”. Por eso, y como medida preventiva, “porque tampoco nos la iban a dar”, no quiere los 100 días de gracia que se conceden a todo gobierno, ya que llegan con los presupuestos aprobados y la intención de “trabajar desde el primer día”.

Tanto él como después Feijóo quisieron desmentir el “mito” de que la elevada participación beneficia a la izquierda. “Ayer participó más gente que nunca y en libertad decidió apoyar al PP”. Sin embargo, una vez sumados los votos del censo de residentes ausentes, la participación total está varios puntos por debajo de las citas de 2005 y 2009, cuando se produjeron vuelcos en el Parlamento. Un cambio que, según Feijóo, también se produjo esta vez y lo protagonizó Alfonso Rueda.

Antes que ellos, la directora de campaña, la número dos del PPdeG, Paula Prado, dio por inaugurada la “Era Rueda” y repasó las cifras que dejó el 18F en el PP: más de 700.000 votos, 73.000 más que en 2020, medio millón de votos más que el PSOE, más votos que BNG y PSOE junto y victoria en 295 de los 313 ayuntamientos gallegos.