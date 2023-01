Robbie Williams, Pixies, Morat y Love of Lesbian, primeras confirmaciones de grandes conciertos en Galicia para el 2023

El 2023 promete volver a ser un año lleno de conciertos sobresalientes y repartidos por toda la geografía gallega a pesar de la resaca tras dos años de Xacobeo. Hay que tener en cuenta que en realidad 2021 fue un año casi perdido en lo que a actuaciones multitudinarias se refiere, y solo en 2022 se recuperó la normalidad, sobre todo a partir de primavera. Entre las grandes actuaciones internacionales ya previstas en Galicia para este año se encuentran las del británico Robbie Williams (8 de julio. Monte do Gozo Santiago), la banda estadounidense Pixies (11 de marzo. Coliseum A Coruña), los colombianos Morat (29 de junio. Coliseum A Coruña) o los californianos Eels (29 de abril. Auditorio Mar de Vigo). Pero sin duda que habrá más visitas de relumbrón cuando festivales como el Son do Camiño anuncien su cartel.

Además de estos artistas foráneos ya está confirmado el aterrizaje en Galicia de las giras de artistas nacionales de tirón como Joaquín Sabina (2 y 4 de junio. Coliseum A Coruña), Love of Lesbian (13 de mayo. Coliseum A Coruña) o Pablo López (20 de mayo. Coliseum A Coruña). También es más que probable que otras grandes figuras de la música nacional se vayan sumando tanto a la programación de la multitud de festivales gallegos como en actuaciones individuales. Todavía faltan muchos meses para el verano –las fechas en las que se concentran la mayoría de los eventos musicales– y se están negociando fechas con las bandas y artistas nacionales más destacados.

Los grandes festivales de la primavera y el verano ya han comenzado a anunciar sus carteles, aunque la mayoría aún no lo tienen cerrado. En el caso del Son do Camiño (15-17 de junio. Monte do Gozo. Santiago) ya se han vendido 30.000 abonos a un precio promocional sin que los compradores sepan ni una sola de las bandas que van a actuar. Sin duda confían en que va a haber figuras internacionales de relumbrón, como ya ocurrió el año pasado con la presencia de Liam Gallagher, C Tangana, Chemical Brothers o Jason Derulo. La elevada financiación pública con la que cuenta el evento hace pensar que no faltarán las figuras de primera fila, otra cosa es la coherencia musical de un cartel que busca sobre todo atraer público joven que sigue a bandas de estilos diversos y con ganas de fiesta, suene lo que suene.

Una filosofía bien distinta es la que alienta a la otra gran cita festivalera del verano, el Resurrection Fest, que este año tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio y que volverá a contar con un cartel espectacular con algunas de las mejores bandas de metal del planeta. Ghost, Slipknot, Pantera, Papa Roach y Architects son los grupos que encabezan este año la programación de un evento que volverá a traer hasta A Mariña a seguidores de varias generaciones de metaleros de Europa y otros puntos del mundo.

Otros grandes eventos que ya han empezado a anunciar sus carteles son el Atlantic Fest de Vilagarcía (21-23 de julio), que contará con Leiva, Sidonie y Sidecars, entre otros; el Portamérica de Caldas (13-15 de julio), con Molotov, Jorge Drexler y Gustavo Santaolalla; o el FIV de Vilalba (28-30 de abril) que traerá un interesante cartel de grupos nacionales con La Casa Azul, Sidonie , Delaporte y Carlangas, entre otros.

Robbie Williams, el rey del pop en Santiago

Sin duda que por el momento la figura internacional más destacada que visitará Galicia este año es el británico Robbie Williams, una de las grandes figuras del pop de las islas en las últimas décadas y eso es decir mucho. Su actuación será el 8 de julio en el Monte do Gozo de Santiago y le precederán ese mismo día Martin Garrix y Hombres G. No será barato verle en directo, ya que la entrada más económica supera los 80 euros, pero ya se sabe que a los fans les importa poco eso y seguramente haya gran afluencia.

Pero los conciertos que más expectación han despertado hasta el momento de los anunciados para 2023 son los dos que ofrecerá Joaquín Sabina en el Coliseum de A Coruña a principios de junio y que ya han agotado sus entradas cuando quedan aún seis meses para su celebración. En el mismo recinto actuarán los norteamericanos Pixies el próximo 11 de marzo, en lo que será la primera gran cita musical del año en la comunidad autónoma. La banda de Frank Black repite en el mismo recinto en el que ya actuó en octubre de 2019, pero esta vez para presentar su nuevo disco, Doggerel, aunque a sus incondicionales fans lo que más les interesa es escuchar las canciones que les llevaron a la cumbre en la década de los 90.

Entre las bandas españolas más importantes de los últimos años ocupa un lugar de honor Love of Lesbian, que tiene prevista su única actuación en Galicia para este año (por el momento) también en el Coliseum coruñés el 13 de mayo. Los colombianos Morat, una banda que ha crecido mucho en los últimos dos años, llegarán también al mismo recinto el 29 de junio con su gira Si ayer fuera hoy.

Los festivales de formato más pequeño como Vive Nigrán, 17ª Ribeira Sacra, SinSal, Son Rías Baixas o Revenidas todavía no han anunciado sus carteles pero en principio todos repetirán y seguirán llenando de música el verano gallego. También lo hará el ciclo Galicia Importa, patrocinado por el Xacobeo, que organiza conciertos internacionales durante todo el año en distintas salas de la comunidad autónoma. La buena música no va a faltar este año en Galicia.