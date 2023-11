El Supremo rechaza un recurso de ecologistas para dar más protección a las aves en el plan rector de las Illas Atlánticas

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que la Sociedade Galega de Ornitoloxía había presentado contra el plan de gestión del parque natural de las Illas Atlánticas que aprobó la Xunta. Los conservacionistas criticaban que el documento no regulase cómo hacer compatible la pesca tradicional con la protección de aves marinas y lo veían poco preciso en las medidas para estas especies. Los jueces consideran que eso no invalida el texto porque no es obligatorio que incluya tales previsiones. Al plan rector de usos y gestión “le corresponde establecer un marco regulatorio general para la protección del espacio del parque”, pero “la protección específica y de detalle en lo que a las aves se refiere le corresponde al plan director de la Red Natura 2000”, argumenta.

El fallo, firmado el pasado 31 de octubre, admite que “es indudable” que el plan rector de las Illas Atlánticas “podría haber abordado” las cuestiones que exigen los ornitólogos y que “incluso podría haber sido conveniente”, pero dado que no es un “contenido reglado que se deduzca de la normativa”, los jueces consideran que no pueden dar la razón a la Sociedade Galega de Ornitoloxía.

La decisión del Supremo confirma una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2021. La Sociedade Galega de Ornitoloxía había presentado un recurso de casación en el que señalaba que el plan no incluía las cuestiones necesarias para la conservación de los hábitats de varias aves protegidas, en concreto, del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelix), la pardela balear (Puffinus mauretanicus) y el paíno europeo (Hydrobates pelagicus). Tampoco presentaba medidas para regular la pesca en las zonas donde se alimentan estas especies.

El Supremo considera que al plan denunciado por los ornitólogos “no se le puede imputar deficiente regulación con efectos invalidantes” por el hecho de no incluir la regulación de las artes de pesca. La Red Natura de Galicia tiene un plan director aprobado por la Xunta en marzo de 2014, añade, y sería este texto en el que se debería pedir que se establezcan esas medidas. La regulación que piden los ornitólogos, insiste, es “contenido optativo” para los planes rectores de usos y gestión, según la ley vigente de parques nacionales.