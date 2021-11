La televisión gallega oculta cuánto pagó a Paquirrín por las siete veces en las que lo invitó a su programa estrella

La televisión gallega rechaza revelar cuántos fondos públicos se destinan a pagar a los invitados que acuden a programas de entretenimiento como el polémico 'Land Rober Tunai Show'. Esta redacción se puso en contacto con el departamento de prensa de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para preguntar por el caché de Kiko Rivera 'Paquirrín', un invitado frecuente al espacio de chistes que conduce Roberto Vilar las noches de los jueves. Las respuesta no fue recibida por ese canal, sino a través de una petición de información amparada en la ley de transparencia. La cadena deniega el acceso a estas cifras. Considera que hacerlo supondría un daño a la privacidad del invitado.

En su respuesta, la corporación pública expone que no tiene "relación contractual alguna" con Kiko Rivera porque el programa lo hace una productora externa -se encargan del mismo CTV y Destino Bergen, creada por el propio Roberto Vilar-. Son estas empresas privadas, que no han respondido a las preguntas de esta redacción, las que contratan a los invitados y las que pagan los honorarios, que "se ciñen al marco laboral o mercantil de carácter estrictamente privado". La CRTVG señala que, aunque entiende que no se trata de información que tenga consideración de especialmente protegida, sí forma parte de "la esfera íntima y personal de su titular".

Continúa su argumentación señalando que la cesión de datos personales debe estar en una norma con rango de ley o contar con el consentimiento de los titulares de los datos, algo que "no consta". La productora manifiesta, según la CRTVG, que el contrato firmado con Paquirrín tiene una cláusula de confidencialidad que impide dar estos datos.

En cuanto a los criterios para elegir a los invitados de uno de los programas más exitosos de la televisión gallega, la corporación encargada de gestionar los medios públicos señala que no encuentra "impedimento a la participación en el programa de entretenimiento del señor Francisco José Rivera Pantoja o de ningún otro invitado que haya aparecido en el programa". En la lista figuran actores, actrices, cantantes, personajes públicos e incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. También aparecen con frecuencia sobre el escenario habituales del papel cuché como el propio Paquirrín o Carmen Lomana.

El planteamiento tiene el visto bueno de la dirección de los medios públicos. El espacio, que se describe como humorístico, se destaca en uno de los objetivos que el director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, suele citar: el de la audiencia. La última vez que Kiko Rivera estuvo en 'Land Rober', el pasado 28 de octubre, el programa tuvo un 18,8% del share y 142.000 espectadores de media. Según publicó entonces en su cuenta de Twitter la productora CTV, fue el mejor dato de audiencia de toda la temporada.

El programa estuvo promocionando desde días antes, algo habitual en su estrategia de publicidad, la presencia de Paquirrín, que es DJ, y su pareja, Irene Rosales, que se estrenaba entonces como actriz en uno de los videoclips de su marido. Con esta son siete las ocasiones en las que Kiko Rivera ha intervenido en este espacio de la televisión pública desde enero de 2017, dos de ellas a través de videollamada en 2020, de acuerdo con los datos aportados por la CRTVG. Su presencia suele estar rodeada de ironías y bromas sobre sus capacidades y afán de trabajo. "No intentes parecer tonto", le dijo en la visita más reciente Roberto Vilar. "Dame pan y llámame tonto", replicó él. Paquirrín se ha declarado contento de estar en el espacio en varias ocasiones: "Es mi programa favorito del mundo".

'Land Rober' ha protagonizado en varias ocasiones episodios polémicos. El pasado mes de abril el programa arrinconó a una joven que estaba entre el público para intentar que se reuniese con su expareja, un joven al que había dejado por su actitud controladora. En 2018 despertó malestar una promoción en la que el presentador decía que era "mejor ver 'Land Rober' que pegarle a una vieja".