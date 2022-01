La vista para determinar qué bienes se pueden llevar los Franco del Pazo de Meirás empezará el 30 de junio

La vista para determinar qué bienes forman parte del Pazo de Meirás y cuáles no se va a celebrar los días 30 de junio y 1 de julio. Después de haberse pospuesto en tres ocasiones, el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña ha fijado la cita a partir de las 9,30 horas de la mañana en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial, en Os Mallos.

Por la sala de vistas pasarán los peritos y testigos de la familia del dictador y del Ayuntamiento de Sada, así como los que llamen el resto de las partes. Los descendientes de Franco reclaman, según el informe presentando ante la Justicia a principios de este mes de enero, 55 bienes que consideran de su propiedad. Algunos de ellos se integraron en el pazo en la época de su propietaria original, la escritora Emilia Pardo Bazán, y otros se incorporaron posteriormente, cuando el edificio pasó a ser la residencia veraniega de Franco y su familia.

De los bienes que hay en el pazo, que pasó al patrimonio público en 2020 tras una histórica sentencia, el Estado reclama 133, entre los que se encuentran los 55 que consideran suyos los herederos del dictador. La Xunta comunicó después que hay otros 49 bienes que deberían tener la consideración de bien de interés cultural (BIC) y planteó que se reclamasen también judicialmente. Otra de las partes, el Ayuntamiento de Sada, en donde se encuentra el pazo, defiende en su incidente de ejecución que todos los bienes desde la época de Pardo Bazán y hasta la muerte de Franco, también los llevados allí durante la dictadura, son de titularidad pública.

Los Franco se han encontrado no solo con el litigio judicial para dirimir qué bienes se pueden mover o no de Meirás y se van a ver obligados a renunciar a algunos de ellos. Es el caso de los tres blasones de piedra del ducado que adornan los jardines y la fachada principal del edificio. El informe pericial que ellos mismos encargaron concluye que no es posible quitarlos sin dañarlos. Otros bienes pueden trasladarse "sin problema alguno", según el estudio que los descendientes del dictador van a defender en la vista.

Reivindican poder llevarse varias esculturas antiguas que están en los jardines, entre ellas las figuras que representan a los santos Santiago, Pablo, Francisco, Cristóbal y Andrés; históricos relojes de sol e incluso pilas bautismales del medievo. Reclaman también buena parte de los elementos que hay dentro de la capilla, ideada por Pardo Bazán, y elementos de uso más cotidiano, como un lavabo de la marca Roca del cuarto de aseo de Franco o las alfombras que cubren algunas escaleras interiores.