La Xunta adelanta la firma su convenio anual para divulgar la caza y aumenta la cuantía en época preelectoral

Cada año la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Caza firman un convenio dirigido a difundir la actividad cinegética y los valores positivos que le atribuyen a la misma. Entre las acciones se suelen incluir cursos pero también bolígrafos, viseras y chalecos para los cazadores o iniciativas publicitarias. Lo habitual es que el acuerdo se formalice hacia la primavera o incluso inicios del verano, pero este año se ha anunciado en pleno periodo preleectoral, como ha adelantado Praza.gal.

Hay otra novedad: la cuantía sube un 20% con respecto a los años anteriores y pasa de 25.000 a 30.000 euros. La Xunta convocó al presidente de la Federación, Luís Hidalgo, a una reunión con la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para firmar el documento esta semana y difundió posteriormente imágenes y una nota de prensa. El Gobierno gallego recalca que la intención es colaborar “en la difusión de los valores ambientales asociados a la actividad cinegética”.

Un portavoz de la Federación asegura que no es la primera vez que el convenio se firma a principios de año y señala que la asociación de cazadores se limita a acudir a la cita cuando la convoca la Xunta de Galicia. En 2023 el acuerdo equivalente se formalizó en abril, al igual que en 2022. En 2021, sin embargo, no se rubricó hasta julio. En 2020 fue a finales de abril; en 2019, en junio; en 2017 -en 2018 no figura nada en la página de transparencia de la Xunta- se firmó en julio; en 2016, año electoral, fue en septiembre, mes en el que se celebraron los comicios.

La Xunta indica en su nota que va a colaborar en el diseño y supervisión de acciones “encaminadas a la potenciación, difusión y mejora de la actividad cinegética”, como actividades formativas que fomenten “valores como el respeto y el cuidado del patrimonio natural”. Por su parte, la Federación Galega de Caza indica que este año el acuerdo incluye un proyecto para hacer un censo de la arcea -un ave que también se caza- en Galicia con la participación voluntaria de los cazadores.