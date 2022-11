La Xunta pagó 80.000 euros a seis 'instagrammers' por hacerse selfis durante cinco días en el Camino de Santiago

La Xunta de Galicia destinó este año unos 80.000 euros a pagar a un grupo de instagrammers por recorrer durante cinco días varias etapas del Camino de Santiago y promocionarlo compartiendo selfis y vídeos de sí mismos través de sus cuentas en las redes sociales. El Gobierno gallego puso en marcha esta iniciativa, denominada Instagrammers no Camiño, y la desarrolló entre el 30 de marzo y el 3 de abril, justo antes de Semana Santa, para tratar de atraer caminantes jóvenes con el gancho de seis caras conocidas: la actriz Cristina Castaño, los exconcursantes de Operación Triunfo Luis Cepeda y Roi Méndez, y los influencers Natalia Maquieira, Xurxo Carreño y Tamara García Romero. Sumaban entonces unos 3,6 millones de seguidores en Instagram y el Ejecutivo consideró la campaña un éxito a su término por haber logrado 27 millones de impactos.

El Gobierno gallego le dedicó varias notas de prensa a la iniciativa, pero en ninguna de ellas hizo mención a los fondos públicos que se le habían destinado. Tampoco facilitó la cifra cuando esta redacción preguntó al departamento de prensa por el tipo de acuerdo firmado con estos influencers y su remuneración. De la misma manera, quedaron sin respuesta las cuestiones planteadas al amparo de la ley de transparencia. Sin embargo, varios de los acuerdos firmados con estos instagrammers han sido publicados en la Plataforma de Contratos Públicos de la Xunta.

Aunque la campaña empezó en los últimos días de marzo, no fue hasta dos meses después que aparecieron en la plataforma las adjudicaciones de estos contratos menores –según la ley, tienen esta consideración los que son de menos de 40.000 euros sin son para obras y de menos de 15.000 euros sin son de servicios, como en este caso–. El día 30 de mayo están publicados varios acuerdos sobre la promoción del Camino de Santiago y el Xacobeo 21–22. El de mayor cuantía aparece descrito como una acción con Luis Cepeda y adjudicado por 18.150 euros a la empresa Go Enforce Talent, S.L. Figura otro similar adjudicado a Cristina Castaño por 16.940 euros; uno con Natalia Maquieira por 10.890 euros; y uno más con la empresa Bushido Talent, S.L. por 16.940 para la parte de Xurxo Carreño. No hay ninguno que haga referencia directa a Roi Méndez o a Tamara García Romero. Preguntada al respecto, la Xunta no ha aclarado la situación.

Ese mismo día, al margen de estos contratos con figuras públicas, se subieron al sistema otros dos acuerdos, idénticos entre sí, con la empresa Grinda Enterprise S.L. por 7.865 euros cada uno (15.730 euros en total) para acciones de promoción del Camino y el Xacobeo en Instagram. Está publicado uno con la misma descripción adjudicado a Veteris Imagen y Sonido S.L. por 4.041 euros. Otro más, de menor cuantía, hace referencia ese mismo día a la red social. Se trata de un contrato de 968 euros con la empresa 70 Mandarinas Comunicación.

Unas semanas más adelante, a principios de junio, aparece otro contrato similar con un modelo e influencer –que no participó en Instagrammers no Camiño–, Julio Taeño. La descripción es, de nuevo, una acción de promoción del Camino y del Xacobeo en Instragram y la cantidad abonada, 15.730 euros.

Entre todas las partidas destinadas a contratos en los que se identifica el nombre de influencers y tienen como objeto campañas promocionales en Instagram suman casi 80.000 euros de fondos públicos este año. A cambio de las cantidades recibidas, los participantes en el programa de Instagrammers no Camino compartieron durante cinco días al menos una publicación diaria con sus seguidores en la red social en la que se los ve juntos o por separado haciendo alguna de las etapas de la Vía de la Plata y en la que incluyen las etiquetas #GaliciaDestinoSeguro y #CamiñaAGalicia. En esta edición, la segunda de esta campaña para difundir las rutas jacobeas entre los jóvenes, el itinerario empezaba en Ourense.

La idea de recurrir a personas conocidas con presencia en las redes sociales para las campañas turísticas de la Xunta surgió ya el año pasado. En este atípico Xacobeo doble –la Iglesia permitió extenderlo a 2022 por la pandemia– el Gobierno gallego repitió este ejercicio la iniciativa, al considerar un “éxito” la primera, en la que fueron cuatro los influencers que recorrieron parte del Camino Portugués. Entonces fueron más de 13 millones los impactos de sus publicaciones, según la Xunta. En la segunda edición, el Gobierno gallego asegura que se duplicó esa cifra y que los contenidos difundidos consiguieron más de nueve millones de visualizaciones y más de 600.000 likes.

El actual presidente de la Xunta, que ha mantenido dentro de sus competencias directas las de turismo, ha consagrado buena parte de sus esfuerzos al Xacobeo y lanza habitualmente el mensaje de que Galicia tiene capacidad para atraer más visitantes y mantener a la vez una actividad sostenible en este sector, a pesar de las voces críticas que se han alzado en torno a la cantidad de viajeros y al enfado de los vecinos de Santiago por la llegada de grupos masivos en verano. El Camino ha batido este año su récord de peregrinos: al 21 de septiembre se habían sellado 347.578 compostelas –la credencial que verifica que se han hecho por lo menos 100 kilómetros a pie–, tantas como en todo 2019, el año con la cifra más elevada de los registros.