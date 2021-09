La AECID impulsa, junto al Zinemaldia, el galardón que reconoce la película iberoamericana que mejor contribuya al desarrollo humano

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

Un total de ocho películas programadas en la 69 edición del Festival de San Sebastián optan este año al Premio Cooperación Española que concede la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El galardón se otorga cada año, desde 2015, al productor de la película iberoamericana (incluidas españolas y portuguesas) que mejor contribuya "al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos".

Elena González González, jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural en la AECID, presidirá el jurado que completan Ainhoa Gainberri, técnica en la dirección de Cooperación internacional en el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación foral de Gipuzkoa, y la cineasta Ione Hernández.

El Premio de Cooperación Española se entrega a una película iberoamericana presente en la Sección Oficial, en New Directors o en Horizontes Latinos. Su objetivo es "reforzar el compromiso de trabajar conjuntamente con la industria audiovisual de Iberoamérica para impulsar nuevos talentos, dinamizar la producción de proyectos cinematográficos, difundir los valores de la cooperación para el desarrollo y fortalecer la comercialización e internacionalización de las películas", han explicado desde el certamen donostiarra.

En su séptima edición, fruto de la colaboración entre el Festival de San Sebastián y la AECID, el galardón está dotado con 10.000 euros. El Premio Cooperación Española se dará a conocer el día 25 de septiembre durante el transcurso de la gala de clausura del Zinemaldia.

Una de las candidatas, 'Camila saldrá esta noche / Camila Comes Out Tonight' (Argentina), de Inés Barrionuevo, procede de la Sección Oficial, mientras que el resto son películas presentes en Horizontes Latinos.

Se trata de 'El empleado y el patrón / The Employer and the Employee', de Manuel Nieto Zas (Uruguay-Argentina-Brasil-Francia); 'Amparo', de Simón Mesa Soto (Colombia-Suecia-Alemania-Catar); 'Aurora', de Paz Fábrega (Costa Rica-México-Panamá); 'La caja / The Box', de Lorenzo Vigas (México-EEUU); 'Madalena', de Madiano Marcheti (Brasil); 'Noche de fuego / Prayers for the Stolen', de Tatiana Huezo (México-Alemania-Brasil-Qatar, y 'Una película de policías / A Cop Movie', de Alonso Ruizpalacios (México).